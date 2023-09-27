عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

هل تنخفض أسعار الكهرباء| السيسي يصدر أول قرار نووي تمهيدا لدخول مصر عصر جديد

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي و الرئيس فلاديمير بوتين

أعلنت الجريدة الرسمية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارًا بالموافقة على اتفاقية الأمان النووي، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. وهذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو دخول مصر إلى عصر جديد في مجال الطاقة النووية بمساعدة روسيا في بناء محطة الضبعة النووية. 

 

دعم روسيا في بناء محطة الضبعة النووية

ومن خلال موافقة الرئيس السيسي على اتفاقية الأمان النووي، تمهيدًا لدخول مصر إلى عصر جديد بمساعدة روسيا في بناء محطة الضبعة النووية، يتوقع أن تكون هذه المحطة إضافة كبيرة للقدرة الكهربائية في مصر. ومن المقرر أن تشهد منطقة الضبعة احتفالًا ضخمًا في السادس من أكتوبر بتركيب أول معدات نووية.

 

هدف اتفاقية الأمان النووي

واتفاقية الأمان النووي تهدف إلى إلزام الأطراف المتعاقدة التي تشغل محطات قوى نووية أرضية بالحفاظ على مستوى رفيع من الأمان من خلال وضع مبادئ أساسية للأمان يجب أن تلتزم بها الدول. وهذا يساهم في تعزيز سلامة استخدام الطاقة النووية والوقاية من أي مخاطر محتملة.

 

الخطوات القادمة

ومن المقرر أن يتم صب الأساسات الأولى للمفاعل الرابع في نوفمبر المقبل، بعد الحصول على تصريح الإنشاء من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

 

ووقعت مصر وروسيا في 19 نوفمبر 2015 اتفاق تعاون لإنشاء محطة للطاقة الكهرذرية بكلفة استثمارية بلغت 25 مليار دولار قدمتها روسيا قرضا حكوميا ميسّرا للقاهرة.

 

كما وقع الرئيسان عبد الفتاح السيسي، وفلاديمير بوتين في ديسمبر 2017 الاتفاقات النهائية لبناء محطة الضبعة خلال زيارة الرئيس الروسي للقاهرة.

 

وتشمل محطة الضبعة أربعة مفاعلات من الجيل "3+" بقوة إجمالية تصل إلى 4800 ميغاواط، بواقع 1200 ميغاواط لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول فى 2028، مما سيساهم في تلبية احتياجات الكهرباء في مصر.

 

مساهمة "روس آتوم" الروسية

وتعد شركة "روس آتوم" الروسية واحدة من أكبر الشركات في مجال الطاقة النووية على مستوى العالم. وهي تشيد بمحطة الضبعة باستخدام أحدث التقنيات وأعلى معايير الأمان والسلامة. وتمثل هذه المشروعات التعاونية بين مصر وروسيا فرصة هامة لتعزيز القدرة الكهربائية.

 

ويعتبر هذا القرار الرئاسي بالموافقة على اتفاقية الأمان النووي خطوة مهمة نحو تطوير قطاع الطاقة النووية في مصر وتلبية احتياجات الكهرباء المتزايدة. ومن المتوقع أن تعزز هذه المحطة النووية من استقرار إمدادات الكهرباء وتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد.

النووية مصر الرئيس روسيا محطة الضبعة أكتوبر بوتين الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

11 درجة مرة واحدة|الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا وتفجّر مفاجأة بشأن الساعات المقبلة

فتاة مصر الجديدة.. القصة الكاملة لإنهاء شاب حياة خطيبته السابقة

شاب ينهي حياة خطيبته وسط الشارع بمصر الجديدة.. فيديو

1900 جنيه رسميًا|تراجع تاريخي يضرب أسعار الذهب عالميًا.. ومفاجأة بعيار 21 الآن

عكس المتوقع.. مفاجأة في أسعار الطماطم والبصل اليوم بالأسواق

رد مفاجئ من سيد عبد الحفيظ على إمكانية توليه رئاسة الأهلي

أعلى سعر فائدة.. تفاصيل شهادة القمة من بنك مصر

هل يعاد لقاء المقاولون.. إبعاد أمين عمر مؤقتا عن إدارة مباريات الزمالك بالدوري

موضوعات متعلقة

منح وعلاوات وإعفاء ضريبي| 8 هدايا من الرئيس السيسي للشعب المصري.. وبشرى للمعاشات ومحدودي الدخل

هل رسالة لـ اتحاد جدة؟| تسريب حجم ثروة محمد صلاح.. تقرير إنجليزي يكشف مفاجأة

كيف فعلها؟| طفل يبتلع 8 إبر حقن.. والأطباء يتدخلون بـ "فتح بطنه"| تفاصيل مثيرة

قرار عاجل من وزير التموين بشأن رغيف الخبز المدعم.. استهداف للمخابز ومخازن السلع

إصابات وتلفيات وخسائر| القصة الكاملة لمهاجمة مجهولين لقرية سياحية في العين السخنة.. “خناقة” عمال

انتهت خلاص| لجنة التظلمات تصدر قرارها النهائي بشأن واقعة حسين الشحات ومحمد الشيبي.. وهذا تعليق بيراميدز

هل يعود “موفاسا” قريبا؟| الطبيب النمساوي يكشف حالة لاعبي الأهلي المصابين.. وهذا موقف كريم فؤاد

خسارة المنتخب تشعل الأجواء| حقيقة تهديد فيتوريا بالاستقالة.. ومحمد صلاح يطالب بمعاقبة لاعبي الأهلي

ترشيحاتنا

قرار اعتزالي نهائي| سميرة محسن: أغلقت البطاقة الضريبية وأعود في حالة واحدة.. خاص

السيسي: نبذل الجهود لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل ظروف صعبة

إخلاء فندق في بغداد وإجلاء دبلوماسيين بسبب اشتعال حريق.. فيديو

مصرع وإصابة المئات.. أمير الكويت يعزي العراق في ضحايا حريق نينوي

تخطت حدود الزمان والمكان.. شيخ الأزهر يرد على أكذوبة الغرب ضد الرسالة المحمدية|فيديو

السيسي: مسيرة حياة النبي تؤكد أن العسر يصاحبه يسر وأن الله مع الصابرين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل ما تفتحها.. خطوات سهلة لمعرفة البيض الفاسد من السليم

بعد تصدرها التريند.. إطلالات تبرز جمال لورا عماد طليقة شريف منير

لغز رياضي يترك مئات البريطانيين في حيرة.. هل تستطيع حله

4 أسباب غير متوقعة تؤدي لحدوث النزيف الداخلي.. احذرها

فيديو

باخد 500 جنيه في الساعة.. اعترافات تفصيلية ضد قوادة المتعة الحرام بالجيزة

إعادة مباراة الزمالك والمقاولون.. خطاب الزمالك وماذا تقول اللائحة/ فيديو جراف

حمى الضنك تجتاح بلدا عربيا مجاورا لمصر.. مئات الوفيات

عقاقير مغشوشة بالأسواق.. هيئة الدواء تطلق تحذيرا عاجلا للمواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ