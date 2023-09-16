حزب المؤتمر يثمن قرارات السيسي برفع الحد الأدنى للأجور..ويؤكد: تهدف لتحسين مستوى المعيشة

قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه عددا من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف اليوم ،تستهدف رفع المستوي المعيشي للمواطنين، في ظل ما يواجهه العالم من ظروف اقتصادية صعبة.

واكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، ان هذه القرارات تعكس اهتمام الرئيس بمحدودي الدخل وتوفير حياة كريمة للمواطن، والتي جاء على رأسها رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة علاوة المعيشة، وغيرها من القرارات الهامه التي تخفف الأعباء عن كاهل المواطن.

وأوضح النائب الاول لرئيس حزب المؤتمر، أن الرئيس السيسي يسعى إلى توفير حياة كريمة للمواطنين خاصة الفئات المتوسطة والبسيطة ، وأن المواطن يأتى دائما علي رأس اهتمامات القيادة السياسية .

يشار إلى أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة والمؤسسات المعنيــة بالدولـــة بثمان قرارات.

وجاءت القرارات كما يلي:

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح “4” آلاف جنيه، بدلا من “3500” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة “25%”، من “36” ألف جنيه، إلى “45” ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من “تكافل وكرامة”، بنسبة “15%” لأصحاب المعاشات، وبإجمالى “5” ملايين أسرة .

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، بإجمالى “11” مليون مواطن .

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .

سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.