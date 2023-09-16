سيكون كارثي.. رسالة نارية من أحمد حسن بشأن تنظيم الدوري

وجه أحمد حسن، نجم الكرة المصرية، انتقاد شديد اللهجة، للقائمين على تنظيم شكل مسابقة الدوري المصري الممتاز الموسم المقبل.

وكتب أحمد حسن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” قائلا:

“من بره هالله هالله .. ومن جوه يعلم الله !!حذرنا مرارا وتكرارا من التحام المواسم في مصر ومن طول الموسم الكروي ، وهو ما يتسبب في ارهاق واصابات للاعبين المصريين ويتسبب أيضا في تراجع المستوى وتراجع النتائج للفرق والمنتخبات المصرية”.

وأضاف أحمد حسن: “ولكن للأسف الشديد لا أحد يهتم بهذه التحذيرات أو يأخذها مأخذ الجد، بل بالعكس يغضبون منها ومن الانتقادات الموجهة للمسؤولين عن الكرة في مصر رغم أننا نبحث عن الصالح العام ومصلحة الكرة المصرية بوضع حلول للأزمة وليست مسكنات كما يتم الآن!!”.

وواصل أحمد حسن: “الدوري الموسم المقبل سيكون موسما طويلا وكارثيا على الجميع، وكان لابد أن يقام بنظام دوري من دور واحد ثم دوري السوبر لتحديد البطل بين اول 8 فرق من دور واحد ، ودوري تحديد الهابطين بين اخر 10 فرق من دور واحد ، وهذا هو الحل الأمثل ، ولكن لا حياة لمن تنادي”.

وأوضح أحمد حسن: “منذ أيام أقيم احتفال رائع وجميل من أجل الاعلان عن انطلاق الدوري وجدول الدوري , وهو حفل شكله رائع وتنظيمه مميز ، ولكن بطولة الدوري نفسها ومبارياتها وتنظيمها وجدول مواعيدها وكثرة تأجيل المباريات وطول الموسم يختلف تماما عن شكل تنظيم الحفل”.

وأستطرد: “لا أحد في مصر يعلم كيف سيقام الدوري ، ومتى سينتهي ، في ظل كثرة ارتباطات الاندية والمنتخبات ببطولات عديدة الموسم المقبل محلية وقارية وعالمية أيضا ، واذا كان بحسب الجدول المعلن سينتهي الدور الأول في ابريل (مع اقتراب نهاية بطولات الدوري في أوروبا) وسيتبقى فيه عدة مباريات مؤجلة للأهلي قد تصل الى 7 مباريات فمتى ستقام مباريات الدور الثاني والمباريات المؤجلة ؟ ومتى سينتهي الدوري ؟”.

رسالة نارية لأحمد حسن

واختتم أحمد حسن: “بعض المسؤولين عن الرياضة يؤكدوا أن الدوري سينتهي يوم 30 يوليو ، ولكن طبقا لما أراه لن ينتهي الدوري قبل شهر اكتوبر 2024 .. الحفل الذي أقيم لانطلاق الدوري منذ أيام ، وجدول الدوري المعلن بالأمس ينطبق عليهما المثل الشهير القائل (من بره هالله هالله .. ومن جوه يعلم الله !!)”.