التيار الإصلاحي الحر يشيد بقرارات الرئيس بشأن حزمة العلاوات والإعفاءات الضريبية

يشيد التيار الإصلاحي الحر بحزمة القرارات التي أعلنها اليوم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تضمنت العديد من العلاوات الاستثنائية والاعفاءات الضريبية.



ويؤكد التيار على أن مثل تلك القرارات تعكس الجانب الإنساني لدى السيد الرئيس وإحساسه الدائم بمعاناة المواطن وسعيه الحثيث نحو مصلحة المصريين.



ويضيف التيار بأن شمول تلك القرارات لعدة فئات سواء العاملين بالدولة أو من خارجها وكذلك أصحاب المعاشات يؤكد أن القيادة السياسية تحرص على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كافة المصريين دون تمييز.



ويثمن التيار تلك القرارات التي تصب في مصلحة المواطن وتدعم نحو عدالة اجتماعية وحياة كريمة لكافة المصريين.

يشار إلى أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة والمؤسسات المعنيــة بالدولـــة بثمان قرارات.

وجاءت القرارات كما يلي:

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح “4” آلاف جنيه، بدلا من “3500” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة “25%”، من “36” ألف جنيه، إلى “45” ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من “تكافل وكرامة”، بنسبة “15%” لأصحاب المعاشات، وبإجمالى “5” ملايين أسرة .

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، بإجمالى “11” مليون مواطن .

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .

سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.