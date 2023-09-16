آلاف الجثث تحللت تحت الأنقاض .. الصحة العالمية تحذر من وضع كارثي في درنة

يكافح السكان وعمال الإنقاذ في مدينة درنة الليبية المدمرة للتعامل مع آلاف الجثث التي جرفتها الأمواج أو تحللت تحت الأنقاض، بعد الفيضانات التي دمرت المباني ودفعت الناس إلى البحر.

وحثت منظمة الصحة العالمية ومنظمات إغاثة أخرى السلطات في ليبيا على التوقف عن دفن ضحايا الفيضانات في مقابر جماعية، قائلة إن هذه المقابر قد تسبب ضائقة نفسية طويلة الأمد للعائلات أو تسبب مخاطر صحية إذا كانت قريبة من المياه.

وقال تقرير للأمم المتحدة إن أكثر من ألف شخص دفنوا بهذه الطريقة حتى الآن منذ أن تعرضت ليبيا، الدولة المقسمة بسبب صراع وفوضى سياسية مستمرة منذ عشر سنوات، لأمطار غزيرة يوم الأحد أدت إلى انهيار سدين.

وقُتل الآلاف وآلاف آخرون في عداد المفقودين.

'الجثث متناثرة في الشوارع، وتعود إلى الشاطئ، وتدفن تحت المباني المنهارة والحطام. وفي غضون ساعتين فقط، أحصى أحد زملائي أكثر من 200 جثة على الشاطئ بالقرب من درنة،' بلال صبلوح، اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقال مدير الطب الشرعي في أفريقيا باللجنة الدولية للصليب الأحمر في مؤتمر صحفي في جنيف.

وأكد إبراهيم العربي وزير الصحة في حكومة غرب ليبيا ومقرها طرابلس لرويترز إنه متأكد من أن المياه الجوفية ملوثة بالمياه الممزوجة بالجثث والحيوانات النافقة والنفايات والمواد الكيماوية.

وأضاف: 'نحث الناس على عدم الاقتراب من الآبار في درنة'.

وقال محمد القبيسي، رئيس مستشفى الوحدة في درنة، إن المستشفى الميداني يعالج الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة يحتاجون إلى رعاية منتظمة.

وأضاف أن هناك مخاوف من انتشار الأمراض المنقولة بالمياه، لكن لم يتم تسجيل أي إصابة بالكوليرا حتى الآن.

ومساحات شاسعة من مدينة درنة، مركز الدمار في شرق ليبيا، دمرت عندما انهارت السدود فوق المدينة، وأدى الفيضان الذي اجتاح مجرى نهر جاف عادة إلى تدمير مجمعات سكنية بأكملها بينما كانت الأسر نائمة.

وقالت بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا إن أكثر من 5000 شخص في عداد الموتى، مع تسجيل 3922 حالة وفاة في المستشفيات، ونزح أكثر من 38640 في المنطقة المنكوبة بالفيضانات.

ويقول المسؤولون إن العدد الحقيقي للقتلى قد يكون أعلى بكثير.

وقال نوري محمد (60 عاما) وهو يقف في مخبز يقدم أرغفة الخبز مجانا 'يجب أن نخاف من الوباء'. 'لا تزال هناك جثث تحت الأرض... والآن بدأت رائحة الجثث تفوح منها.'

ودعت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى إدارة عمليات الدفن بشكل أفضل.

وقال كازونوبو كوجيما، المسؤول الطبي للسلامة البيولوجية والأمن البيولوجي في برنامج الطوارئ الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية، في البيان: 'نحث السلطات في المجتمعات التي تأثرت بالمأساة على عدم التسرع في عمليات الدفن الجماعي أو حرق الجثث الجماعية'.

ودعت إلى تحديد المقابر الفردية وتوثيقها، قائلة إن الدفن المتسرع قد يؤدي إلى معاناة نفسية للعائلات بالإضافة إلى مشاكل اجتماعية وقانونية.

وأضافت أن جثث ضحايا الصدمات الناجمة عن الكوارث الطبيعية 'لا تشكل أبدا' تهديدا صحيا إلا إذا كانت في أو بالقرب من إمدادات المياه العذبة لأن الجثث قد تتسرب منها فضلات.

التعامل مع الموتى

وقال طبيب في درنة هذا الأسبوع إنه يتم التقاط صور لجثث مجهولة الهوية قبل دفنها، في حالة تمكن الأقارب من التعرف عليها لاحقًا.

وقال تقرير للأمم المتحدة يوم الخميس إن أكثر من ألف جثة في درنة وأكثر من 100 في البيضاء، وهي مدينة ساحلية أخرى ضربتها الفيضانات، تم دفنها في مقابر جماعية.

وقال المجلس النرويجي للاجئين، الذي لديه فريق مكون من 100 فرد في ليبيا، إن إدارة الجثث هي مصدر القلق الأكثر إلحاحا.

وقال أحمد بيرم من المجلس النرويجي للاجئين: 'سمعت من فريقي أن هناك مقابر جماعية حيث كان عمال الإنقاذ يناشدون: لا تجلبوا لنا الطعام، لا تجلبوا لنا الماء، أحضروا لنا أكياس الجثث'.

وأرسلت اللجنة الدولية يوم الجمعة رحلة شحن إلى بنغازي، أكبر مدن شرق ليبيا، محملة بخمسة آلاف كيس للجثث. كما تأتي مساعدات أخرى من الخارج.

وقال المجلس الدنماركي للاجئين إنه سيرسل فريقا من خبراء التخلص من المتفجرات بسبب خطر الألغام الأرضية التي تنزاح بسبب الفيضانات.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده، التي أرسلت بالفعل ثلاث طائرات وسفينة محملة بالإمدادات، أرسلت الآن سفينتي إنزال برمائيتين تحملان 122 مركبة بما في ذلك سيارات إسعاف ومركبات إنقاذ.

وشعر بعض السكان بالإحباط لأن السلطات الليبية المنقسمة لم تتحرك بشكل أسرع.

وقال سعد رجب محمد الحاسي وهو ضابط أمن يبلغ من العمر 50 عاما ويعيش في بلدة سوسة التي تبعد نحو 60 كيلومترا والتي تضررت أيضا بسبب الفيضانات 'الدولة لا تنفعنا'. 'والآن أنا في الشارع مع أطفالي وزوجتي.'

وقال مارتن جريفيث، منسق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي بجنيف، إن ليبيا بحاجة إلى معدات للعثور على الأشخاص المحاصرين في الوحل والمباني المتضررة، فضلا عن الرعاية الصحية الأولية لمنع تفشي الكوليرا.