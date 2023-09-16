الفلاحين والصحفيين وأصحاب المعاشات والمتعثرين.. المجتمع المدني يتغنى بقرارات الرئيس السيسي

أشاد عدد كبير من النقابات الأهلية والعمالية بقرارات الرئيس السيسي التي وجه الحكومة باتخاذها ضباح اليوم على هامش افتتاحه عددا من المشروعات بمحافظة بني سويف.

ترحيب بقرارات السيسي

وأشاد خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بقرارات رئيس الجمهورية، والتي تهدف للتخفيف عن كاهل المواطنين، وأعلنها الرئيس خلال زيارته لمحافظة بنى سويف، وسط حشود كبيرة من الأهالي للترحيب بالرئيس أثناء زياته للمحافظة.

وأوضح الزناتي، أن الرئيس السيسي يثبت لنا دائما أنه يشعر بقضايا المواطن، وقريب من أحلامنا وطموحاتنا ، وهو أساس وحدتنا جميعا، لقناعتنا بأن الرئيس قريب من الشعب وداعم لكل طموحاته.

وأضاف نقيب المعلمين، أننا جميعا نقف صفا واحدا خلف الرئيس السيسي قائد سفينة الوطن ومؤسس الجمهورية الجديدة، لغد أفضل، ووطن آمن مستقر، يبنى مستقبله بسواعد أبنائه المخلصين.

من جانبها رحبت كتلة الحوار بالقرارات التي أصدرها الرئيس السيسي عصر اليوم خلال زيارته لمدينة بني سويف كخطوة هامة تتمنى أن تعقبها خطوات مماثلة .

ويأتي هذا الترحيب من تطابق هذه الخطوات مع الطلبات التي قدمها الدكتور باسل عادل خلال كلمته التي ألقاها خلال مؤتمر الشباب في يونيو الماضي أمام الرئيس والتي ناشده فيها باتخاذ إجراءات اقتصادية عاجلة لمساندة المواطن ومواجهة أثار الأزمة الاقتصادية الحادة .

وترى كتلة الحوار أن مثل هذة القرارات من شأنها تخفيف جزء من الأزمة الاقتصادية عن كاهل المواطنين ونتطلع لاصدار المزيد من القرارات التي تدعم المصنعين والمصدرين والعاملين بالقطاع الخاص لمواجهة هذه الازمة وان ترتبط اي سياسات اصلاحية بخطط ضرورية وعاجلة لدعم الإنتاج في كل القطاعات.

من جانبه أشاد الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني بقرارات الرئيس السيسي مؤكدا أنها كشفت عن مدى شعور الرئيس بالظروف الاقتصادية وإدراكه لما يشغل بال المصريين من أزمات.

وثمن عبد القوي في تصريحات لـ"صدى البلد"، قرارات الرئيس مؤكدا أنها تخفف كثيرا من آثار الأزمة الاقتصادية وتشير إلى انحياز الرئيس السيسر للمواطن المصري وسعيه لرفع ضغوطات الأزمة عن كاهله.

من جانبه قال النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ، نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، أن قرارات الرئيس السيسي جاءت متوافقة مع متطلبات المرحلة الراهنة، وحتى يكون لدينا نسبة وتناسب بين حجم الدخول وبين الأسعار.

وشدد عيش على أن تلك القرارات انحياز لنبض الشارع وتعكس متابعة الرئيس اليومية لحال المواطنين وأنه لا يدخر مجهودًا لدعم محدودي الدخل ومثال ذلك زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة.

وطالب عيش، بضرورة تكاتف رجال الاعمال والمجلس القومي للأجور وأن يكون هناك توافق، حتي يكون لدينا قرارات مماثلة داخل القطاع الخاص الذي يضم ملايين العمال، خاصة وان الرئيس تحدث حول المتاح والمأمول.

ثمن الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية التي أعلنها خلال زيارته قرية سدس الأمراء بمحافظة بني سويف

وأوضح،نقيب الصحفيين أن أي قرار يخفف الأعباء عن المواطنين محل تقدير، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، موضحا أنه سيتم التأكد من كافة التفاصيل الخاصة بزيادة البدل وإعلانها للزملاء في أقرب وقت.

وأشار خالد البلشي إلى أن تخفيف الأعباء عن الصحفيين إحدى الرسائل القوية التي ينتظرونها، قائلا " ننتظر قرارات أخرى في المرحلة المقبلة".

وأردف نقيب الصحفيين قائلا: كل الصحفيين ترسل رسائل فرح وتسأل في نفس الوقت عن حجم الزيادات وتطبيقها وتفاصيل هذا القرار، خاصة أن بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين يشكل دخلا مهما للصحفيين، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الدولة حاليا.

ووجه الرئيس السيسي الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة بمـا يلي: