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تحقيقات

4000 جنيه لهذه الفئات.. السيسي يقرر زيادة المرتبات والمعاشات.. اعرف هتقبض كام

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم من محافظة بني سويف، مجموعة من القرارات والمنح، الخاصة بـ المعاشات والأجور وحد الإعفاء الضريبي، والتي من شأنها التخفيف من آثار تداعيات الأزمات العالمية، وجاءت قرارات الرئيس السيسي كالتالي:

  • زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام.
  • زيادة الحد الأني للأجور للدرجة السادسة 4000 جنيه بدلا من 3500 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات قطاع الاعمال العام.
  • رفع حد الاعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف إلى 45 ألف جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري الدولي والهيئات الاقتصادية لقطاع الأعمال العام.
  • زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة 15%، لإجمالي 5 ملايين مستفيد.
  • مضاعفة استثنائية للمستفيدين من المعاشات لتصبح 600 بجلا من 500 لإجمالي 11 مليون مواطن.
  • سرعة تطبيق بدل التكنولوجيا للصحفيين المقدين بالنقابة والمخصصات ذات الشأن بالموازنة العامة.
  • قيام البنك الزراعي المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.
  • إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

قرارات الرئيس السيسي في بني سويف

وقال الدكتور كريم رضوان، المحلل والباحث الاقتصادي، إن قرارات الرئيس السيسي اليوم، في بني سويف، هي بمثابة هدايا من الرئيس للشعب، في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يمر بها العالم، مشددا على أن الدولة تبذل ما في وسعها، والآن يتخذ الرئيس السيسي قرارات بـ زيادة المعاشات وزيادة الأجور وزيادة بدل الصحفيين، وهو ما يخفف أعباء المواطنين.

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التنسيقية تثمن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأضاف رضوان، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن زيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح 4000 جنيه بدلا من 3500 جنيها، وزيادة علاوة غلاء المعيشة، إلى 600 جنيها بدلا من 300 جنيها، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، ليصبح 45 ألف جنيه، بدلا من 36 ألف جنيه، وأيضا معاش تكافل وكرامة بنسبة 15% لخدمة 5 ملايين أسرة، فكل هذه الأمور إيجابية للغاية، ولها انعاكاسات إيجابية على الشارع والأسرة المصرية، وتعكس اهتمام الرئيس بالمواطنين والتخفيف عنهم وإدراكه الشديد لظروفهم الاقتصادية.

زيادة علاوة غلاء المعيشة والحد الأدنى للأجور

وأوضح رضوان، أن قرار زيادة علاوة غلاء المعيشة، يعكس إدراك الرئيس السيسي لحجم التحدي الذي يعيش فيه المواطن، في ظل ارتفاعات الأسعار، نتيجة الظروف الخارجة عن إرادة الدولة التي تسعي للسيطرة على معدلات التضخم بشتى الطرق، مشيرا إلى أن قرارات الرئيس سوف تلاقي ترحابا قويا من الشارع المصري، وسوف تساعد ولو بنسبة بسيطة للتخفيف عن كاهل المواطنين.

الدكتور كريم رضوان

وأشار إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه، هو أمر هام للغاية ويأتي في إطار تحسين مستويات الدخول التي من شأنها الانعكاس على الحالة الاقتصادية للمواطنين، موضحا أن رفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية والشركات، له انعاكس ثوى على على المواطن، حيث ستكون نسبة الضريبة بسيطة جدا، وستنعكس على فكرة المؤسسات الاقتصادية والشركات، عبر دعم النشاط الاقتصادي بشكل قوى، وسيخفض مستوى ونسب الضرائب على الشركات، ما يدعم الاقتصاد والصناعة والقطاعات الانتاجية بشكل عام.

زيادة معاشات تكافل وكرامة

وأكد المحلل الاقتصادي، أن زيادة معاش تكافل وكرامة لـ 5 ملايين أسرة، يرفع العبء عن عاتق قطاع كبير جدا من المواطنين، ويوفر لهم حياة كريمة، وفيما يخص البنك الزراعي والتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزراعين والمتعثرين، فهذا يدعم قطاع كبير لجموع المواطنين في الصعيد فيما يخص القروض الزراعية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح اليوم، في بني سويف عددا من المشروعات القومية، وعددا من مشروعات المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، كما أجرى زيارة إلى أهالي قرية سدس الأمراء، كما قدم واجب العزاء لأهالي بني سويف في ذويهم المتوفين جراء إعصار ليبيا.

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وخلال جولة الرئيس السيسي، استجاب، لطلب سيدة بزيارة مسكنها في قرية سدس الأمراء، بمحافظة بني سويف، فيما أعرب أحد المواطنين للرئيس السيسي،عن فرحته بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي  بقرية سديس الأمراء،  قائلا :" أقسم بالله ربنا ما يحرمنا منك أبدا أنت البركة بتاعتنا وإنتا اللي حييت الدولة، متحرمش منك يا ريس" وتم أخذ لقطات تصويرية مع المواطن تلبية لندائه.

ووجه الرئيس السيسي، التحية للمواطنين وأهالي بني سويف، قائلا: استهل حديثي اليوم بتقديم تحيه تقدير واعتزاز لكل المصرين الذين يثبتون كل يوم أنهم أبناء حضارة عريقة وأمة فاضلة، موضحا أن هذه التحية واجبة لكل مصري ومصرية، يعملون بتحدي وإخلاص لمواجهة التحديات من أجل مصرنا العزيزة الغالية.

وأكمل: أمتنا العظيمة قادرة على صياغة الحاضر وصناعة المستقبل وزراعة الأمل والأمان والاستقرار.

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