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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اجتماع مرتقب لـ القومي للأجور لبحث تطبيق زيادة الحد الأدنى لمرتبات القطاع الخاص

مجدى البدوي
مجدى البدوي

قال مجدى البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن المجلس القومي للأجور سيجتمع؛ لبحث زيادة جديدة في أجور العاملين في القطاع الخاص.

وأضاف مجدي البدوي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن اجتماع المجلس القومي للأجور، سيكون قبل يناير 2024، لافتا إلى أن ميزانية القطاع الخاص يتم إقرارها في يناير، على عكس القطاع الحكومي في يوليو.

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وكان المجلس القومي للأجور قد أقر زيادة في الأجور، يناير الماضي، وصل خلالها الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 3000 جنيه.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة، والمؤسسات المعنيــة بالدولـــة، اليوم، بعدد من القرارات المهمة، وشملت ما يلي:

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .

سابعا- إطلاق البنك الزراعى المصرى، مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

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