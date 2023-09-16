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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

4 آلاف جنيه| نقابات عمال مصر تكشف قرارا مهمًا من الرئيس السيسي

صدى البلد

قال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن قرارات الرئيس السيسي، خلال زيارته لمحافظة بني سويف، تاريخية، وفي منتهى الأهمية لرفع مستوى معيشة المواطنين، والتعامل مع الأوضاع والتحديات الاقتصادية وتؤكد إحساسه التام بالمواطن المصري.

واضاف"جبران"، ان هذه القرارات أكدت شعور الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمعاناة المواطنين وأنه ليس بعيدا عنهم خاصة أن هذه القرارات أدخلت السعادة والفرحة على نفوس غالبية المصريين وتؤكد أن الرئيس يسعى دائما الى توفير حياة كريمة للمواطن المصري، فشكرا لسيادة الرئيس باسم جميع عمال مصر.


واشاد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بقرارات الرئيس السيسي واصفا إياها بالتاريخية، ومنها توجيهات السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور تأكيدا على دعمه للمواطنين، وزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

علاوة على قرار الرئيس زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق، ورفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25%  من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه. قائلا: إنها زيادات تاريخية وقرارات تصب في صالح المواطنالمصري،وي زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من تكافل وكرامة،  بنسبة 15% ولأصحاب المعاشات، وبإجمالى خمسة ملايين أسرة، وسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

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