نظرة لأحوالنا.. نقيب الصحفيين عن قرار السيسي بزيادة البدل: خطوة إيجابية

علق خالد البلشي نقيب الصحفيين، على قرار الرئيس السيسي بسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

وقال خالد البلشي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "كل الصحفيين سعداء بقرار الرئيسي السيسي بزيادة البدل".

وأضاف خالد البلشي: "عدد ضخم من الصحفيين يعتمدون على البدل، ويشكل جزءا كبيرا من دخلهم، وكانت هناك مطالبات سابقة من الصحفيين بزيادة البدل".

وتابع خالد البلشي:" أي قرار يخفف أعباء الأزمة الاقتصادية الطاحنة على المواطن؛ يشكل خطوة إيجابية"، مضيفا: "هناك مئات الصحفيين مؤقتين في الصحف القومية، ونحتاج إلى تعيينهم".

وأكمل خالد البلشي تصريحاته: "قرار الرئيس السيسي الخاص بالبدل، رسالة تقدير لنا، وتأكيد أن الرئيس السيسي ينظر لأحوال الصحفيين".