بقيادة السيسي.. برلمانية: مصر مستمرة في افتتاح مشروعات تنمية مستدامة

علقت هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على قرارات الرئيس السيسي اليوم بشأن رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة علاوة غلاء المعيشة.

وقالت هيام الطباخ في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" حشود كبيرة من المصريين استقبلوا الرئيس السيسي في بني سويف".

وأضافت هيام الطباخ:" نشهد تعميرا للقرى المصرية في كافة أنحاء الجمهورية ويتم توفير حياة كريمة للمواطن ".

وتابعت هيام الطباخ:" تم تنفيذ توصيات الحوار الوطني بشكل سريع من الرئيس السيسي والقيادة السياسية بشكل فوري وهذا الأمر يستحق الإشادة".

وأكملت هيام الطباخ:" مصر مازالت مستمرة في افتتاح مشروعات تنمية مستدامة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة ".