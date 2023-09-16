600 جنيه علاوة غلاء المعيشة.. شروط وموعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات الجديدة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية وزيادة الأجور والمعاشات، وذلك في قرار استثنائي، لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وفي ضوء الجهود التي تبذلها الدولة المصرية على مدار الفترات الأخيرة من أجل مواجهة التداعيات الاقتصادية التي فر ضت نفسها عبد جائحة كورونا وضاعفت منها الأزمة الروسية الأوكرانية، ما دفع الحكومة لتطبيق حزم من قرارات الحماية الاجتماعية.

وشلمت قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين وأصحاب المعاشات من 300 إلى 600 جنيه، وذلك في إطار الدعم المتواصل من الرئيس السيسي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والمتقاعدين.

شروط الحصول على علاوة غلاء المعيشة

وهناك بعض الشروط التي من المفترض تقوم بها الحكومة، من أجل تطبيق علاوة غلاء المعيشة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تصل لـ 600 جنيه، بدلا من 30 جنيها.

ويبحث الموظفون وأصحاب المعاشات عن شروط وطريقة الحصول على علاوة غلاء المعيشة التي وجه به الرئيس، ومتى يتم تطبيقها، وهل تحتاج إلى صدور قانون جديد، أم تتم الزيادة بشكل مباشر دون الحاجه لإصدار قانون يوافق عليه مجلس النواب؟.

قانون جديد لـ علاوة غلاء المعيشة

وبعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة علاوة غلاء المعيشة، للموظفين وأصحاب المعاشات، أصبح هناك قانونًا منتظرًا لتطبيق تلك العلاوة، حيث أن أي علاوة يتم صرفها، يكون بعد موافقة مجلس النواب، خاصة وأنها تستقطع من الموازنة العامة للدولة، والتي سبق ووافق عليها البرلمان قبل نهاية شهر يونيو، ليبدأ تطبيقها من أول يوليو الماضي.

ومن المقرر أن تقوم الحكومة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعداد مشروع قانون يتضمن زيادة علاوة غلاء المعيشة للموظفين وأصحاب المعاشات، من 300 إلى 600 جنيه، تصرف على المرتبات بشكل مستمر.

وبعد إعداد الحكومة مشروع قانون علاوة غلاء المعيشة، وموافقة مجلس الوزراء على القانون، تقوم الحكومة بإحالة القانون إلى مجلس النواب، الذي يحيله للجان المختصة لمناقشته، ويرفع به تقريرًا للجلسة العامة للمجلس للموافقة عليها.

ويلزم تطبيق علاوة غلاء المعيشة، الحصول على موافقة مجلس النواب أولا، ثم بعد ذلك، تبدأ الحكومة والجهات المعنية والمخاطبين بالقانون، بتطبيق علاوة غلاء المعيشة.

موعد تطبيق علاوة غلاء المعيشة

وفيما يتعلق بموعد تطبيق علاوة غلاء المعيشة، فتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب في الإجازة النسوية الخاصة به، ومن المقرر أن يعود للانعقاد قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، حيث يتم عرض القانون عليه والحصول على موافقته، ثم يحيل القانون لرئيس الجمهورية الذي يقوم بالتصديق على علاوة غلاء المعيشة وصرفها للمخاطبين بالقانون.

وإذا لو حدث شيئًا استثنائيًا، تقوم من خلاله الحكومة بصرف علاوة غلاء المعيشة بالزيادة الجديدة التي تقدر بنسبة 100% من القيمة الحالية التي يتقاضاه أصحاب المعاشات والموظفون.

وللموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم منحة استثنائية.

المستحقون لعلاوة غلاء المعيشة

تصرف علاوة غلاء المعيشة للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وهم الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

كما تصرف علاوة غلاء المعيشة للعاملين بشركات قطاع الأعمال وقطاع الأعمال العام، وكذلك العاملين بالهيئات الاقتصادية، ومن حقهم الحصول على علاوة غلاء المعيشة بالزيادة الجديدة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما يستفيد من علاوة غلاء المعيشة أصحاب المعاشات، حيث تضاف إلى مستحقاتهم التي يتقاضونها 300 جنيه جديدة، لتصبح علاوة غلاء المعيشة لأصحاب المعاشات مقدرة بـ 600 جنيه، تصرف بصفة دائمة.

قرارات تهم الموظفين

تجدر الإشارة إلى أن علاوة غلاء المعيشة، كان قد صدرت بقانون من جانب مجلس النواب، بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرفها، وكانت قيمتها 300 جنيه، طبقت بداية من شهر نوفمبر 2022، وصرف حينها على مرتبات الموظفين وأصحاب المعاشات.

أصدر الرئيس السيسي القرارات التالي:

- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه.

- زيادة الحد الأني للأجور للدرجة السادسة 4000 جنيه بدلا من 3500 جنيه.

- رفع حد الاعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف إلى 45 ألف جنيه .

زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة 15%، لإجمالي 5 ملايين مستفيد.

مضاعفة استثنائية للمستفيدين من المعاشات لتصبح 600 جنيه بدلا من 500 لإجمالي 11 مليون مواطن.