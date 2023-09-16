السيسي: إطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار المزارعين.. ونواب: تحقق لهم الاستقرار

وكيل زراعة النواب : قرارت دعم الفلاحين المتعثرين تشعرهم بالأمان وباهتمام الدولة

برلماني عن قرارات دعم المزارعين المتعثرين: تخفف العبء عنهم ونرفع القبعة للرئيس

برلمانى : قرارات دعم الفلاحين المتعثرين استجابة سريعة لمطالبهم

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة والمؤسسات المعنيــة بالدولـــة بمـا يلــــى:

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .

سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

وفي هذا الصدد، لاقت هذه القرارات اشادة برلمانية وبالأخص قرارات دعم الفلاحين المتعثرين، فقد أكد عدد من أعضاء مجلس النواب علي أهميتها وإنعكاسها الايجابي علي الفلاح.

في البداية، قال النائب صقر عبد الفتاح وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن الرئيس السيسي لديه رؤية حكيمة في التعامل في ملف القطاع الزراعي والذي يعد الفلاح أهم أضلاع منظومة الزراعة، لذا نجد رعاية خاصة من الرئيس بفئة الفلاحين ويظهر ذلك من خلال العديد من قرارات الحماية التي يتم إطلاقها باستمرار.

تخفيف النفقات والشعور بالأمان

و أكد “ عبد الفتاح ” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن توجيه الرئيس السيسي بإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، من أهم الخطوات التي كان يأمل المزارع فيها تطبيقها خاصة وأن قيم الغرامات والفوائد كبيرة ولهذا تم تخفيف النفقات عليه كى يشعر بالأمان.

و أضاف النائب : كما أن الدولة ليست بمعزل فهى ترصد بشكل دائم معاناة المواطن وتعمل بشكل سريع وبحلول فعالة علي إزالة العقبات القائمة أمامه، وذلك في ظل الظروف المعيشة الحالية الناجمة عن الأزمة الإقتصادية العالمية، لذا فإن حماية المواطن من تداعيات تلك الأزمة يحتل أولويات الدولة.

وأشار وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إلي أن قرارات دعم الفلاحين المتعثرين بشكل عام تسهم في رفع روحهم المعنوية وتؤكد لهم أنهم في يد أمينة ، فضلا عن تشجيعهم علي الاستمرارية في الانتاج ومضاعفته.

ومن جانبه، قال النائب فتحى قنديل عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن الفلاح يحظى باهتمام كبير ودعم من القيادة السياسية، باعتباره من أكثر الفئات التي تحتاج لمد يد العون لها، فضلا عن كونه أحد أهم أسس النهوض بالقطاع الزراعى والتنمية المستدامة.

تخفيف الأعباء عن المزارع

و أكد “ قنديل” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، من أهم القرارات التي وجه بها الرئيس السيسي ، من شأنها تخفيف الأعباء عن المزارع ، معقبا “ بصفنى نائب عن الفلاحين نرفع القبعة للرئيس وهو خبر مفرح جدا للفلاحين بعد معاناة كبيرة لهم فى آلية السداد”.

وأضاف النائب : بالسابق عانى الفلاح من ملاحقته بالسداد والشعور بعدم الاستقرار نتيجة تراكم الأقساط والديون عليه، لذا فإن قرار المبادرة من شأنها منحه شعور بالطمأنينة وأنه في موضع اهتمام من الدولة.

وناشد عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بمزيد من الإجراءات الداعمة للنهوض بمستوى حياة الفلاحين من أجل تحقيق النهضة الزراعية المنشودة.

وفى نهاية حديثه، أعلن النائب عن تأييده للرئيس السيسي بتوليه فترة رئاسية جديدة لإستكمال طريق الإنجازات بمختلف المجالات.

وفي سياق متصل، ثمن النائب عامر الشوربجى عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي والتي من أهمها إطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار المزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعثرين، معقبا “ قرارات داعمة للفلاح الذي يحتاج للمساعدة والتضامن معه حاليا".

استجابة سريعة لمطالب الفلاحين

و أكد “ الشوربجى” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن قرار إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، يعد بمثابة استجابة سريعة من الرئيس لمطالب الفلاحين، قائلا “ بالفعل تناقشنا كثيرا في هذا الشأن وكنا نأمل في تحقيقه في أقرب وقت ”.

و نوه عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، عن أهمية سرعة تقنين أراضي الفلاحين والعدل في هذا التقنين لتجنب وجود شكاوى بين المناطق المختلفة، حيث تعد ذلك واحدة من أهم المطالب اللازم تسليط الضوء عليها.

و أختتم البرلمانى حديثه، قائلا " بشكل عام قرارات الرئيس هدفها رفع المعاناة عن الشعب بمختلف فئاته وهذا يؤكد شعوره الدائم بالمواطن واهتمامه بتوفير أفضل سبل المعيشة له تزامنا مع الأزمة الإقتصادية العالمية.