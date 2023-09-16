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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حماة الوطن يرحب بالقرارات الرئاسية.. ويدعو المواطنين للوقوف خلف الرئيس السيسي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

رحب حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، بالقرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش افتتاح عددا من المشروعات بمحافظة بني سويف ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكد الحزب أن جملة القرارات التي شملت العاملين بالدولة والقطاع الخاص وأصحاب المعاشات وكذلك رفع حد الإعفاء الضريبي وزيادة المنح والعلاوات، تستهدف مساندة ودعم المواطنين في مواجهة أعباء الحياة.

وأضاف الحزب، أن هذه القرارات تشير إلى حرص القيادة السياسية على توفير الحياة الكريمة لكل المصريين، والسعي دوما من أجل تحسين مستوى المعيشة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي أثرت على الجميع.

وقرر حماة الوطن في وقت سابق بإعلان تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة لم يأت من فراغ، وإنما يقينا من الحزب وقياداته بأنه الأنسب لاستكمال المسيرة ومواصلة جهود التنمية التي تشمل كل القطاعات وفي كل ربوع الجمهورية.

وتوجه الحزب بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده الصادقة والمخلصة في دعم جهود التنمية وتوفير مستوى معيشة لائق لكل المصريين، ويدعو الجميع للوقوف خلف الرئيس في الاستحقاق الدستوري المرتقب، بالنزول والمشاركة حرصا على استكمال مسيرة التنمية والبناء.

 

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الرئيس عبد الفتاح السيسي حزب حماة الوطن المشروعات أصحاب المعاشات الاستحقاق الدستورى

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