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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

حزب التجمع: قرارات السيسي جاءت لتخفيف معاناة المواطن المصري

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

أكد سيد عبد العال رئيس حزب التجمع أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم جاءت في توقيت مناسب تمامًا لتخفيف معاناة المواطن المصري من آثار الأزمة الاقتصادية الحالية، و التي انعكست على مستوى معيشته.

 وأضاف رئيس حزب التجمع : ما يحسب للرئيس السيسي انه يقف على حقيقة احتياحات المصريين، ويتخذ القرارات الحاسمة في الأوقات المناسبة ، و بما يتفق مع القدرات المتاحة للدولة في مثل تلك الظروف الصعبة.

ودعا رئيس حزب التجمع إلى ضرورة إسراع الحكومة بتنفيذ قرارات الرئيس كما هي دون إفراغها من مضمونها.

وكان قد وجه  الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة بمـا يلى:

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

سيد عبد العال رئيس حزب التجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي الازمة الاقتصادية الحالية الحكومة

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