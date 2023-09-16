السيسي: محدش يقدر يوقفنا.. وموقف المصريين مقدر والله

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت الموافق 16 سبتمبر، محافظة بني سويف، والتقى أهالي قرية سدس الأمراء التابعة لمرز ببا.

وقال الرئيس السيسي، خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية في المنطقة، ضمن مبادرة "حياة كريمة": "لا أحد يستطيع أن يوقفنا أبدا عن الطريق اللي احنا ماشيين فيه وإحنا قادرين نغير حياة أهالينا".

الرئيس السيسي: أنا مش بعيد عنكم

وأضاف الرئيس السيسي: "أقدر حجم المعاناة التي تواجهها الأسرة المصرية نتيجة الأعباء المعيشية"، مؤكدا أنه ليس "بعيدا عن أحوال الناس قائلا: (أنا مش بعيد عنكم.. موقف المصريين مقدر أوي والله) ".

وشدد الرئيس السيسي على أن "الدولة تبذل جهودا حثيثة وتكلفة باهظة للحفاظ على حالة الاستقرار مع تصاعد وتيرة الصراعات في دول الجوار".

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته إلى محافظة بني سويف، الحكومة والمؤسسات المعنيــة بالدولـــة بـ القرارات الآتية:

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .

سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.