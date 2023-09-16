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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

16 مليون مواطن.. موعد تطبيق قرارات السيسي برفع المرتبات والمعاشات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أشاد عضو المجلس القومي للأجور، مجدي البدوي، بـ قرارات الرئيس السيسي اليوم السبت خلال زيارته إلى بني سويف.

وقال عضو المجلس القومي للأجور إن "هذه القرارات أثلجت صدور المواطنين وشملت شريحة كبيرة من المصريين"، موضحًا أن موعد تطبيق قرارات الرئيس السيسي بشأن رفع الأجور من المنتظر الإعلان عنها خلال ساعات، من خلال وزير المالية.

16 مليون مواطن مستفيد

وقال عضو المجلس القومي للأجور، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، إن عدد المستفيدين من قرارات الرئيس السيسي اليوم نحو 5 مليون أسرة من مشروع تكافل وكرامة، و11 مليون أسرة من أصحاب المعاشات، بإجمالي يصل إلى 16 مليون مواطن.

وأضاف عضو المجلس القومي للأجور أن "قرارات الرئيس السيسي اليوم شملت العديد من الفئات، كما أنه لم ينس المزارعين، من خلال إيقاف تسديد الفوائد لنهاية 2024".

وطالب عضو المجلس القومي للأجور بعقد اجتماع طارئ لتطبيق مثل هذه القرارات على العاملين في القطاع الخاص، موضحًا أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 3 آلاف جنيه.

كما شدد عضو المجلس القومي للأجور على أهمية وجود رقابة قوية على الأسواق للحد من ارتفاع الأسعار حتى يشعر المواطن بقرارات الرئيس السيسي، إضافة إلى توطين الصناعات للخروج من الأزمة الاقتصادية.

وأكد عضو المجلس القومي للأجور أن عدد المستفيدين من ارتفاع الحد الأدنى للأجور نحو 4.5 مليون مواطن، موضحًا أن موعد تطبيق قرارات الرئيس السيسي بشأن رفع الأجور من المنتظر أن يعلن عنه وزير المالية خلال ساعات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه خلال زيارته إلى بني سويف، الحكومة والمؤسسات المعنيــة بالدولـــة بمـا يلــــى:

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .

سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

السيسي قرارات الرئيس السيسي بني سويف 16 مليون مواطن مستفيد عدد المستفيدين

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