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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

زيادة جديدة لأصحاب المعاشات| التأمينات تعلن قيمة الزيادات خلال ساعات

صدى البلد

تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لإعلان موعد زيادة المعاشات وقيمة الزيادة خلال ساعات قليلة وذلك  تنفيذا لقرار الرئيس.

وقال مصدر بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ، إن الهيئة تدرس الآن الزيادة الاستثنائية وتكلفة الزيادة وموعد تطبيقها .

وأضاف المصدر ، ل صدى البلد، فور الانتهاء من دراسة زيادة المعاشات سيتم الإعلان عن موعد تطبيقها، حيث أن  الزيادة ٦٠٠ جنيه ، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي .

ومن أبرز القرارات التي وجه بتنفيذها الرئيس السيسي، اليوم، زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300، وزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة ليصبح 4000 جنيه بدلا 3500، ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف جنيه إلى 45 ألفا لكل العاملين بالأجهزة الإدارية بالدولة، وزيادة الفئات المالية الممنوحة من تكافل وكرامة بنسبة15%.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300، وذلك على هامش افتتاحه لعدد من المشروعات الخدمية بمحافظة بني سويف.

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