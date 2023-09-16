بعد الزلزال المدمر.. سيول عارمة تجتاح المغرب| فيديو

اجتاحت سيول عارمة عددًا من مدن المغرب الذي لا يزال يتعامل مع نتائج كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في 8 سبتمبر الجاري.

ووثق مقطع فيديو متداول، سيول عارمة في بعض المناطق بالمغرب، ما أدى إلى جرف السيارات.

وفي وقت سابق، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بالمغرب بأن زخات مطرية رعدية قوية مصحوبة بالبرد ستضرب عددًا من المناطق.

وكان المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب كشف في وقت سابق، عدد الهزات الأرضية التي ضربت المملكة منذ بداية الزلزال، مشيرًا إلى أن العدد بلغ ألف هزة ارتدادية شهدتها المنطقة.

وأوضح المعهد المغربي في بيان له أن الزلزال الأخير رفع من علو جبال الأطلس، علماً أن الزلازل عموماً هي التي كونت تلك السلاسل الجبلية بحسب صحيفة “هسبريس” المغربية.

كما أشار إلى أنه "على مدى ملايين السنين خلقت الزلازل هذه الارتفاعات الشاهقة.

ولفت “فيما سجل أمس الجمعة الضغط الأفقي 2,5 مليلمتر في السنة، ولأول مرة سجلنا ارتفاعا في هذه القمم”، ونبه المعهد الي أن 99 بالمائة من الهزات الألف كانت غير محسوسة، فيما 1 بالمائة منها فقط شعر بها البعض"، مضيفا أن عشر هزات فقط هي التي كانت محسوسة.