عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

التموين تعيد تفعيل خدمات إلكترونية للمستفيدين

قرار عاجل من التموين وبشرى لأصحاب البطاقات

مذيعة صدى البلد رنا
مذيعة صدى البلد رنا عبدالرحمن

قدمت مذيعة صدي البلد رنا عبد الرحمن تغطية خاصة عن توفر بطاقة التموين حصة تموينية أساسية لعدد كبير من المواطنين، مدعومة من الدولة، وكان قد تم وقف جميع الخدمات التموينية على بوابة مصر الرقمية عدا خدمتين فقط وهي بدل التالف والفاقد.

وأعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية عن عودة العمل لجميع الخدمات التموينية المقدمة على موقع دعم مصر.

ووضحت الوزارة أيضاً أن هذا القرار جاء بعد الشكاوى الواردة من مديريات التموين بخصوص حذف أفراد وبطاقات تموينية وتحويل بطاقات من محافظة إلى أخرى بدون علم أصحابها على بوابة مصر الرقمية.

وطالبت الوزارة جميع المكاتب بتسليم جميع البطاقات التموينية سواء بدل تالف أو بدل فاقد أو إصدار أو غيرها، إلى صاحب البطاقة شخصياً بعد التحقق من شخصيته.

وجاوبت الوزارة عن استفسار البعض بخصوص الأنباء التي ترددت عن اعتزام وزارة التموين، وقف صرف السلع التموينية في يوم 17 من كل شهر لحاملي البطاقات التموينية.

وذلك بدلا من استكمال صرف المقررات حتى نهاية الشهر كما هو معتاد من 40 ألف منفذ بقال تمويني على مستوى الجمهورية.

ونفت الوزارة صحة ما تردد بشأن انتهاء صرف السلع من منافذ البقالين بعد منتصف الشهر وتحديدا يوم 17 سبتمبر الجاري.

كما أكدت على استمرار صرف السلع التموينية لحاملي البطاقات التموينية لنهاية الشهر الجاري.

وبخصوص تحديث بطاقة التموين، أكدت الوزارة أن تحديث بطاقة التموين 2023 تعد حاليا خطوة إلزامية على جميع أصحاب البطاقات. 

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو 
 

رنا عبدالرحمن بطاقة التموين الخدمات التموينية علي المصيلحي التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منح وعلاوات وإعفاء ضريبي| 8 هدايا من الرئيس السيسي للشعب المصري.. وبشرى للمعاشات ومحدودي الدخل

4000 جنيه لهذه الفئات.. السيسي يقرر زيادة المرتبات والمعاشات.. اعرف هتقبض كام

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار قبل ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

زيادة المعاشات والأجور وبدل الصحفيين.. السيسي يصدر 8 قرارات تسعد المصريين

رسميا.. أول طعن على إنتخابات نادي الزمالك

لو موظف حكومي أو خاص.. اعرف مرتبك هيزيد كام.. مفاجأة من القومي للأجور

بعد ضياع لقب السوبر الأفريقي.. خبر سار لجماهير الأهلي

بعد يومين من إعلان السعر الرسمي.. علبة سجائر كليوباترا بكام في المحلات؟

ترشيحاتنا

إعفاء المتعثرين من غرامات تأخير.. 80 ألف مزارع يستفيدون من مبادرة السيسي

الصحفيين: لم ولن نتهاون في مواجهة الكيانات الوهمية للنصب باسم النقابة

دخل بيتها مرتين وهتك عرضها.. المشدد 7 سنوات لـ فرارجي الجيزة

الصحفيين تشكر الداخلية لسرعة الاستجابة لبلاغات ضد أخطر المتورطين في تزوير كارنيهات النقابة

استثنائي .. 5 أرقام قياسية لـ محمد صلاح بعد مباراة ولفرهامبتون

بسبب العواصف الرعدية .. مصرع 6 سيدات ورجل في اليمن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير للرجال .. اذهب للطبيب فورا عند ظهور هذه الأعراض| تدمر الخصوبة

نشرة المرأة والصحة| 10 نصائح اتبعها عند تناول حلاوة المولد.. أكثر 5 أبراج غير رومانسية

سريعة وشهية.. طريقة عمل بيتزا الدجاج بالأفوكادو الرائعة  

ماذا يحدث للرجال عند تناول البلح؟

فيديو

قرار عاجل من التموين وبشرى لأصحاب البطاقات

6 إجراءات من التعليم تخص العام الدراسي الجديد

ابتعد عن 1900 جنيه.. أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21

حريق الجزائر .. نيران بغابات الساكت وإخلاء المنطقة من السكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

اﻟﻤﺰﻳﺪ