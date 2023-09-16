قرار عاجل من التموين وبشرى لأصحاب البطاقات

التموين تعيد تفعيل خدمات إلكترونية للمستفيدين

قدمت مذيعة صدي البلد رنا عبد الرحمن تغطية خاصة عن توفر بطاقة التموين حصة تموينية أساسية لعدد كبير من المواطنين، مدعومة من الدولة، وكان قد تم وقف جميع الخدمات التموينية على بوابة مصر الرقمية عدا خدمتين فقط وهي بدل التالف والفاقد.

وأعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية عن عودة العمل لجميع الخدمات التموينية المقدمة على موقع دعم مصر.

ووضحت الوزارة أيضاً أن هذا القرار جاء بعد الشكاوى الواردة من مديريات التموين بخصوص حذف أفراد وبطاقات تموينية وتحويل بطاقات من محافظة إلى أخرى بدون علم أصحابها على بوابة مصر الرقمية.

وطالبت الوزارة جميع المكاتب بتسليم جميع البطاقات التموينية سواء بدل تالف أو بدل فاقد أو إصدار أو غيرها، إلى صاحب البطاقة شخصياً بعد التحقق من شخصيته.

وجاوبت الوزارة عن استفسار البعض بخصوص الأنباء التي ترددت عن اعتزام وزارة التموين، وقف صرف السلع التموينية في يوم 17 من كل شهر لحاملي البطاقات التموينية.

وذلك بدلا من استكمال صرف المقررات حتى نهاية الشهر كما هو معتاد من 40 ألف منفذ بقال تمويني على مستوى الجمهورية.

ونفت الوزارة صحة ما تردد بشأن انتهاء صرف السلع من منافذ البقالين بعد منتصف الشهر وتحديدا يوم 17 سبتمبر الجاري.

كما أكدت على استمرار صرف السلع التموينية لحاملي البطاقات التموينية لنهاية الشهر الجاري.

وبخصوص تحديث بطاقة التموين، أكدت الوزارة أن تحديث بطاقة التموين 2023 تعد حاليا خطوة إلزامية على جميع أصحاب البطاقات.

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