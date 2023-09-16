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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح ينتزع عرش محرز الأسطوري في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح ورياض محرز
محمد صلاح ورياض محرز

حطم النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، إنجاز الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي السابق وأهلي جدة الحالي، في الدوري الإنجليزي.


وصنع محمد صلاح تمريرتين حاسمتين في فوز ليفربول على وولفرهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم ملعب "مولينيو" ضمن منافسات الجولة الخامسة من البريمرليج.


وأصبح محمد صلاح أكثر لاعب إفريقي في تاريخ البريميرليج يصنع أهدافا في المسابقة برصيد 63 تمريرة حاسمىة، متفوقا على رياض مركز الذي تراجع للمركز الثاني برصيد 61 تمريرة، وفقا لشبكة "سكواكا" المتخصصة" في إحصائيات كرة القدم.


يذكر أن نادي ليفربول رفض رحيل النجم المصري محمد صلاح إلى اتحاد جدة السعودي خلال الميركاتو الصيفي الماضي، رغم الإغراءات المالية الضخمة.
ويتربط محمد صلاح بعقد مع نادي ليفربول حتى صيف 2025.

محمد صلاح ليفربول مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي اهلي جدة صلاح وولفرهامبتون

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