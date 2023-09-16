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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب العواصف الرعدية .. مصرع 6 سيدات ورجل في اليمن

صدى البلد

أفادت وكالة فرانس برس ،اليوم السبت، بمصرع 6 سيدات ورجل في غرب اليمن، كما تسببت السيول في تدمير عشرات المنازل.

وقال الطبيب حمزة سعيد، الذي يعمل في مستشفى مديرية اللحية في محافظة الحديدة المطلّة على البحر الأحمر أنه لقى 6 نساء ورجل حتفهم، وأصيب ثلاثة بجروح، جراء صواعق رعدية في مديرتي الليحة والزهرة.

ونقلت وكالة "سبأ" عن مصادر يمنية بوفاة أسرة مكونة من 4 نساء بينهن فتاتان، جراء صاعقة رعدية ضربت منزل المواطن محمد علي حداد في دير السليماني بمديرية اللحية.

كما أفادت سبأ بوفاة المواطن محمد يحيى زبل وزوجته وشقيقته نتيجة صاعقة ضربت منزلهم في منطقة بني زبل بمديرية الزهرة، كما أدت أيضاً إلى إصابة ثلاثة أشخاص من الأسرة بجروح طفيفة وتم إسعافهم للمستشفى.

أما في مديرية حيس في محافظة الحديدة، تسبّبت سيول بجرف عشرات المنازل، حسبما أفاد مسؤول محلي طلب عدم الكشف هويته بسبب عدم السماح له بالتحدث لوسائل الإعلام.

البحر الأحمر المنطق تدمير عشرات المنازل ثلاثة أشخاص جروح طفيفة سيطرة الحوثيين عشرات المنازل

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