عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني : قرارات دعم المزارعين المتعثرين استجابة سريعة لمطالبهم

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

ثمن النائب عامر الشوربجى عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي والتي من أهمها إطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار المزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعثرين، معقبا “ قرارات داعمة للفلاح الذي يحتاج للمساعدة والتضامن معه حاليا".

 

استجابة سريعة لمطالب الفلاحين 

 

أكد “ الشوربجى” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن قرار إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، يعد بمثابة استجابة سريعة من الرئيس لمطالب الفلاحين، قائلا “ بالفعل تناقشنا كثيرا في هذا الشأن وكنا نأمل في تحقيقه في أقرب وقت ”.

أشار عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إلى أهمية سرعة تقنين أراضي الفلاحين والعدل في هذا التقنين لتجنب وجود شكاوى بين المناطق المختلفة، حيث تعد ذلك واحدة من أهم المطالب اللازم تسليط الضوء عليها.

و أضاف: " بشكل عام قرارات الرئيس هدفها رفع المعاناة عن الشعب بمختلف فئاته وهذا يؤكد شعوره الدائم بالمواطن واهتمامه بتوفير أفضل سبل المعيشة له تزامنا مع الأزمة الإقتصادية العالمية.

إعفاء المتعثرين من غرامات تأخير.. 80 ألف مزارع يستفيدون من مبادرة السيسي

برلماني: قرارات الرئيس السيسي تؤكد اهتمامه بكل صغيرة وكبيرة في حياة المواطنين

وكان قد وجه  الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة بما يلى:

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .

سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

الرئيس السيسي مجلس النواب المزارعين غرامات الفلاحين شركات قطاع الاعمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منح وعلاوات وإعفاء ضريبي| 8 هدايا من الرئيس السيسي للشعب المصري.. وبشرى للمعاشات ومحدودي الدخل

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار قبل ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

زيادة جديدة لأصحاب المعاشات| التأمينات تعلن قيمة الزيادات خلال ساعات

لو موظف حكومي أو خاص.. اعرف مرتبك هيزيد كام.. مفاجأة من القومي للأجور

قرار عاجل بشأن أول يوم دراسة في جميع مدارس الجمهورية

4000 جنيه لهذه الفئات.. السيسي يقرر زيادة المرتبات والمعاشات.. اعرف هتقبض كام

600 جنيه علاوة غلاء المعيشة.. شروط وموعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات الجديدة

زيادة المعاشات والأجور وبدل الصحفيين.. السيسي يصدر 8 قرارات تسعد المصريين

موضوعات متعلقة

إعفاء المتعثرين من غرامات تأخير.. 80 ألف مزارع يستفيدون من مبادرة السيسي

برلماني: قرارات الرئيس السيسي تؤكد اهتمامه بكل صغيرة وكبيرة في حياة المواطنين

ترشيحاتنا

وصول باخرتين تركيتين تحملان فرق بحث وإنقاذ ومساعدات إنسانية إلى ليبيا

مع تغير أسعار الذهب.. أسهل طريقة لإخراج زكاة المال بدون حيرة

معاشك هيجيلك البيت | مشروع قانون

الحاجة جمالات عن السيسي: لما قابلته طبطب عليا وهنتخبه في الرئاسة

توتنهام يحقق انتصارًا مثيرًا على شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

مسئول سابق بوزارة العدل الأمريكية: ترامب «يلعب بالنار» قبل المحاكمات الجنائية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأسهل الخطوات .. تعرف على طريقة عمل ماربل كيك

ميريهان حسين تظهر بإطلالة أنيقة على البحر| صور

ازاي تصحي ابنك بدري للمدرسة.. حيل تخلصك من مأساة كل يوم

أسباب الصداع النصفي وأعراضه والوقاية منه

فيديو

تقلبات عنيفة.. موقف مصر من اقتراب عاصفة التنين المدمرة

فوق سطوح بيتها.. فنانة مصرية تحتفل بزفافها على الطريقة القديمة

قرار عاجل من التموين وبشرى لأصحاب البطاقات

6 إجراءات من التعليم تخص العام الدراسي الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

اﻟﻤﺰﻳﺪ