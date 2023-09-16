برلماني: قرارات الرئيس السيسي تؤكد اهتمامه بكل صغيرة وكبيرة في حياة المواطنين

قال عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن هذه تعد الزيارة الثالثة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لمحافظة بني سويف، وذلك في إطار اهتمامه بالمشروعات التنموية بالمحافظة.

واسترسل خلال حواره على قناة “إكسترا نيوز”:" اهتمام الرئيس السيسي بالمشروعات التنموية داخل المحافظة اثرت بالإيجاب على كل المواطنين بالمحافظة، وقللت من فرصة الإغتراب، وعملت على توفير فرص عمل كثيرة لأبناء المحافظة.

وأضاف أن مبادرة "حياة كريمة" بدأت عملها في مركزين، هما "مركز ببا، ومركز ناصر"، ونجحت في تحقيق مشروعات تنموية لخدمة كثيرة لخدمة الأهالي، بالإضافة إلى رفع كفاءة بعض المنازل، وغيرها من المشروعات الأخرى.

ولفت إلى أن قرارات الرئيس السيسي، التي اتخذها اليوم خلال زيارته لمحافظة بني سويف، تؤكد اهتمامه بكل صغيرة وكبيرة، وكل ما يخص حياة المواطن المصري، بالإضافة إلى اهتمامه الخاص بالصحفيين لمساعدتهم على تطوير أنفسهم، وتوفير التدريب اللازم لهم.