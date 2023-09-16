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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قرار عاجل بشأن أول يوم دراسة في جميع مدارس الجمهورية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا عاجلا بشأن أول يوم دراسة في العام الدراسي الجديد .

حيث قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن يخصص أول يوم دراسة في المدارس لتلاميذ الصفوف الأولى (الابتدائي، والإعدادي، والثانوي) ، للتعرف على أماكنهم في الفصول والتوزيع وغيره.

وشدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن يستكمل حضور باقي طلاب المدرسة في اليوم الثاني .

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن أمن وأمان الطالب أولوية والدولة المصرية مهتمة بأبنائها وبتطوير العملية التعليمية.

موعد بدء العام الدراسي الجديد 

ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد 2023-2024، يوم السبت، الموافق 30 سبتمبر 2023، بجميع المراحل التعليمية للمدارس الرسمية، والرسمية للغات، والخاصة، والخاصة للغات. 

وفيما يلي تفاصيل الخريطة الزمنية لـ العام الدراسي الجديد:
- بدء الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر 2023 إلى الخميس 25  يناير 2024.
- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2024.

- بدء امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني (جدارات) يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.
- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024.
- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024.
- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 1 يونيو 2024.
- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024. 
- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف. 
- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني، ضمن أيام الدراسة الفعلية، وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيا.
- مدة إجازة نصف العام «أسبوعين»، تبدأ من السبت الموافق 27 يناير 2024، وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية؛ يتم توحيد الإجازة معهما. 

اول يوم دراسة العام الدراسي الجديد وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم

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