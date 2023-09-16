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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد: زيادة معدل ساعات تشغيل محطات مياه الشرب بمدينة موط

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد الانتهاء من رفع كفاءة محطة الطرد الخاصة بالصرف الصحى بمدينة موط بمركز الداخلة بتكلفة ١.٦ مليون جنيه، والذي أسهم- لأول مرة- في زيادة متوسط ساعات تشغيل محطات مياه الشرب المغذية للمدينة لـ ١٨ ساعة دون انقطاع، وتحسين كفاءة الخدمة ووصولها لكافة المناطق التي تعاني ضعف مياه 

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وأضاف الزملوط أنه جارٍ أعمال رفع كفاءة محطة الطرد التي تخدم قرى المعصرة وأسمنت والشيخ والي، بعد اعتماد المخصصات المالية بتكلفة بلغت ٢.١ مليون جنيه؛ لزيادة الطاقة الاستيعابية بأحواض محطة السحب وزيادة ساعات تشغيل محطات مياه الشرب.

وتقوم الوحدة المحلية لمركز الداخلة حاليًا بمراجعة موقف كافة الخطوط الرئيسية والفرعية لمياه الشرب لإصلاح أي أعطال متسببة في ضعف وصول المياه للأحياء والمنازل.

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