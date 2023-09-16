زد 2008 يهزم المصري 3-1 في الجولة الثانية من بطولة دوري الجمهورية

فاز فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2008 علي فريق المصري البورسعيدي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة دوري الجمهورية ، والتي أقيمت علي ملعب النادي المصري البورسعيدي تحت قيادة جوزب دي ماريا المدير الفني للفريق.

و أحرز أهداف الفوز لفريق زد اليوم كلا من :

محمد مصطفى هدف .

محمود الجزار هدف.

عمر عبدالكريم هدف .



وحرص علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد على توجيه الشكر والتهنئة للاعبين والجهاز الفني للفريق علي الفوز اليوم.

الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق

مدير فنى ك/ جوزب دي ماريا

مدرب عام ك/ احمد كمال

مدرب ك/ عبدالحميد محمد

مدرب حراس ك/ عمرو احمد

اداري الفريق ك/ يحيى معوض

مدرب أحمال ك/ عمر جابر

أخصائي د/ عمر مدحت

محلل فني ك/ ايهاب الدجوي

مسؤول مهمات/ مازن درويش