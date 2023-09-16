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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

النقابة العامة للاتصالات: قرارات الرئيس تاريخية تؤكد شعوره بمعاناة المواطنين

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أشادت النقابة العامة للاتصالات بقرارات الرئيس السيسي التاريخية، خلال افتتاح المشروعات القومية ببني سويف، والتي تؤكد أن الرئيس السيسي يشعر المواطن المصري، ويعلم جيدا ما يدور بالشارع المصري.

قرارات الرئيس السيسي

وقال محمد حنفي، رئيس النقابة العامة للاتصالات، في بيان، إننا نثمن قرارات الرئيس السيسي التي ترفع المعاناة عن المصريين، وتدفع بعجلة الإنتاج إلى الأمام.

وأوضح أن هذه القرارات، ستكون خطوة إيجابية نحو مواجهة غلاء الأسعار، ورفع آثار الزيادة عن كاهل المواطن المصري، وتؤكد أن الرئيس يشعر بما يشعر به المصريين.

وشملت القرارات، زيادة غلاء بدل المعيشة، وزيادة الحد الأدنى للأجور، ورفع حد الإعفاء الضريبي، وزيادة لأصحاب المعاشات.

النقابة العامة للاتصالات قرارات الرئيس السيسي الرئيس السيسي افتتاح المشروعات القومية ببني سويف بني سويف

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