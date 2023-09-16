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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بطاقة 80 طن يوميا .. تشغيل معصرة الزيتون الحديثة بمدينة رأس سدر

المرحلة الاخيرة من
المرحلة الاخيرة من عصر الزيتون

قال الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، إنه تم تشغيل معصرة الزيتون الحديثة بمدينة رأس سدر، وهذه المعصرة بها عدة أنظمة للتشغيل من البارد إلى الساخن، وتعمل بطاقة 80 طن يوميًا، وبها خط للتعبئة، ويجرى إنتاج زيت الزيتون منها بعد المرور على عدة مراحل، بداية من مرحلة غسل الزيتون وفرزة والتخلص من الشوائب والأوراق العالقة، ثم المرور على وحدة الجرش، وبعدها الكبس لاستخلاص زيت الزيتون، والتعبأة في تنكات، ثم التعبئة في زجاجات بسعات مختلفة.

أكد وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أنه تم إنشاء المعصرة لخدمة مزارعي جنوب سيناء والسويس، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة لمزارعي جنوب سيناء، ويجري العصر بها بأسعار مخفضة، ويتسلم المزارع ناتج عملية العصر فور الانتهاء منه مباشرة.

وأشار إلى أن قسم الإرشاد الزراعي بالمديرية، يقوم بتكثيف القوافل الزراعية الإرشادية خلال موسم جني محصول الزيتون لتقديم الخدمات للمزارعين، مشيرًا إلى أن كمية إنتاج الزيت تتوقف على نوع الزيتون وجودته، وكلما كان الزيتون أسمر، وجرى تصويمه مبكرًا "عدم ري الأشجار لفترة قبل جنى المحصول"، كانت كمية الزيت المنتج أكبر وأنقى.

وأضاف أنه يتم زراعة نوعان من الزيتون بالمحافظة، إحداهما خاص بالتخليل، والآخر خاص بإنتاج الزيت، وهم أصناف "الكوناكي، الكورتينا، البنزلينوا، البيكوال"، و هذه الأصناف تتميز بزيادة نسبة الزيت بها، وهى تعطى نسبة زيت تصل إلى نحو 18%، لافتًا أن المساحة الكلية المنزرعة بأشجار الزيتون على مستوى المحافظة تتجاوز الـ 26 ألف فدان معظمهم بمدن طور سيناء ورأس سدر.

أوضح أن وموسم جنى الزيتون الخاص باستخراج الزيت يبدأ في نهاية شهر سبتمبر من كل عام، وكلما ترك المزارعون المحصول ينضج، كلما زادت كمية الزيت التي تنتج عنه خلال عملية العصر، لافتًا إلى أن زيت الزيتون الناتج عن عمليات العصر على البارد يعد من أغلى وأجود أنواع زيت الزيتون، لكون عملية العصر تجرى دون أي تفاعلات كيميائية تقلل من جودة الزيت، لذا يكون سعر هذا الزيت أغلى بكثير من الذى يجرى عصره بطرق آلية.

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جنوب سيناء تشغيل معصرة زيتون رأس سدر

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