قوى عاملة البرلمان: عرض قرارات السيسي على الحكومة في اجتماعها المقبل

قال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العامة بالبرلمان رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، إنه من المنتظر عرض قرارات الرئيس السيسي علي الحكومة في اجتماعها القادم، مشيرا إلي أن مجلس النواب من المقرر أن يناقش هذه القرارات خلال دور الانعقاد الرابع.

وطالب عبد الفضيل فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" برفع الحد الأدنى للعاملين فى القطاع الخاص؛ داعيا الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط؛ رئيس المجلس القومى للأجور بعقد اجتماع للمجلس في القريب العاجل لدراسة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين فى القطاع الخاص.

وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة بمـا يلى:

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.