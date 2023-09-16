بريطانيا.. محاولة تسلق شخص جدران الإسطبلات تعيد للأذهان قصة اقتحام غرفة الملكة

قامت الشرطة البريطانية ،اليوم السبت، بأعتقال شخص حاول تسلق جدران الإسطبلات الملكية القريبة من قصر باكنجهام.

وقالت الشرطة إن الرجل الذي يبلغ 25 عاما، ولم يدخل قصر باكنجهام أو حدائق القصر، بحسب وكالة فرانس برس.

وهذه ليست هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها القصور الملكية في بريطانيا لمحاولة تسلل أشخاص.

ومن أشهر حوادث الأقتحام التي حدثت في عام 1982، عندما تمكن رجل من الدخول إلى غرفة نوم الملكة إليزابيث الثانية، وتحدث معها لمدة عشر دقائق قبل أن تتمكن من تنبيه الحراس بذلك ويقوم أحد الموظفين بإبعاده.

وتمكن رجل يدعى مايكل فايجان من الدخول إلى غرفة نوم الملكة إليزابيث الثانية، وتحدث معها لمدة عشر دقائق قبل أن تتمكن من تنبيه الحراس بذلك.

وكان مصمم الديكور العاطل عن العمل قد تناول بعض المشروبات وتسلق أنبوبا للصرف لدخول مقر إقامة الملكة الراحلة في لندن.

ودخل إلى غرفة نومها وجلس على طرف السرير للدردشة مع الملكة المضطربة، قبل أن ينجح أحد موظفي القصر بإبعاده.