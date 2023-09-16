عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا.. محاولة تسلق شخص جدران الإسطبلات تعيد للأذهان قصة اقتحام غرفة الملكة

صدى البلد

قامت الشرطة البريطانية ،اليوم السبت، بأعتقال شخص حاول تسلق جدران الإسطبلات الملكية القريبة من قصر باكنجهام. 

 

وقالت الشرطة إن الرجل الذي يبلغ 25 عاما، ولم يدخل قصر باكنجهام أو حدائق القصر، بحسب وكالة فرانس برس.

 

وهذه ليست هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها القصور الملكية في بريطانيا لمحاولة تسلل أشخاص. 

ومن أشهر حوادث الأقتحام التي حدثت في عام 1982، عندما تمكن رجل من الدخول إلى غرفة نوم الملكة إليزابيث الثانية، وتحدث معها لمدة عشر دقائق قبل أن تتمكن من تنبيه الحراس بذلك ويقوم أحد الموظفين بإبعاده.

وتمكن رجل يدعى مايكل فايجان من الدخول إلى غرفة نوم الملكة إليزابيث الثانية، وتحدث معها لمدة عشر دقائق قبل أن تتمكن من تنبيه الحراس بذلك.

وكان مصمم الديكور العاطل عن العمل قد تناول بعض المشروبات وتسلق أنبوبا للصرف لدخول مقر إقامة الملكة الراحلة في لندن.

ودخل إلى غرفة نومها وجلس على طرف السرير للدردشة مع الملكة المضطربة، قبل أن ينجح أحد موظفي القصر بإبعاده.

البريطانية الشرطة البريطانية القصور الملكية الملكة إليزابيث الثانية إليزابيث الثانية الملكة إليزابيث باكنغهام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لو موظف حكومي أو خاص|اعرف مرتبك هيزيد كام ومفاجأة من القومي للأجور

زيادة جديدة لأصحاب المعاشات| التأمينات تعلن قيمة الزيادات خلال ساعات

منح وعلاوات وإعفاء ضريبي| 8 هدايا من الرئيس السيسي للشعب المصري.. وبشرى للمعاشات ومحدودي الدخل

قرار عاجل بشأن أول يوم دراسة في جميع مدارس الجمهورية

4000 جنيه لهذه الفئات.. السيسي يقرر زيادة المرتبات والمعاشات.. اعرف هتقبض كام

بعد ضياع لقب السوبر الأفريقي.. خبر سار لجماهير الأهلي

600 جنيه علاوة غلاء المعيشة.. شروط وموعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات الجديدة

بعد يومين من إعلان السعر الرسمي.. علبة سجائر كليوباترا بكام في المحلات؟

ترشيحاتنا

مصرية أمريكية .. البطاقة الشخصية لـ زوجة محمود حجازي | خاص

بعد إلغاء تعيين مفتشي الوكالة.. إيران ترد على اتهامات الطاقة الذرية

الجثث بدأت تتحلل.. المسماري: الوضع سييء جدا في المناطق المنكوبة بدرنة.. فيديو

أحمد موسى: صور حفاوة المصريين بالسيسي في بني سويف تضايق أعداء مصر

النائب العام يعلن انتهاء المرحلة الثانية من استراتيجية التحول الرقمي

رسائل مؤثرة من النائب العام الجديد إلى نظيره المنتهية ولايته.. نص الكلمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دانتيل محتشم.. شاهد فستان زوجة الفنان محمود حجازى

محمود حجازي يحتفل بعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور

إنجى على تخطف الأنظار بفستان ارتدته روجينا

استعدادا للمدارس .. طريقة عمل اللانشون بدون لحوم

فيديو

تقلبات عنيفة.. موقف مصر من اقتراب عاصفة التنين المدمرة

فوق سطوح بيتها.. فنانة مصرية تحتفل بزفافها على الطريقة القديمة

قرار عاجل من التموين وبشرى لأصحاب البطاقات

6 إجراءات من التعليم تخص العام الدراسي الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

اﻟﻤﺰﻳﺪ