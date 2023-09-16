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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فريق إنقاذ مالطي يعثر على مئات الجثامين على شاطئ درنة الليبية المنكوبة بالفيضانات

صدى البلد

قالت إدارة الحماية المدنية المالطية، اليوم السبت، إن فريق إنقاذ مالطي عثر على مئات الجثث على شاطئ مدينة درنة الليبية المنكوبة بالفيضانات يوم الجمعة الماضي.

 

وأضافت ناتالينو بيزينا، التي تقود الفريق المالطي، لصحيفة تايمز أوف مالطا: 'كان هناك على الأرجح حوالي 400، لكن من الصعب تحديد ذلك'.

ونشرت مالطا فريقا من 72 من رجال الإنقاذ من الجيش وإدارة الحماية المدنية يوم الأربعاء.

تم هذا الاكتشاف من قبل فريق مكون من أربعة أشخاص، حيث عثر لأول مرة على مجموعة من سبع جثث، بما في ذلك جثث ثلاثة أطفال، داخل كهف بجانب البحر.

ويعتقد أن الجثث جرفتها الفيضانات الغزيرة إلى البحر بعد أن تسببت الأمطار الناجمة عن العاصفة دانيال في انهيار سدين، مما أدى إلى اجتياح ربع المدينة الساحلية.

وقال بيزينا لوسائل الإعلام المالطية إن فريقًا صغيرًا من CPD وصل عبر الكهف الذي كان نصفه مغمورًا بالمياه وعثر على جثث بداخله.

وبينما واصلوا البحث، انضمت إليهم قوارب ليبية تبحث أيضًا عن الضحايا والناجين. ثم صادفوا خليجًا صغيرًا مليئًا بالحطام وعدة مئات من الجثث.

ادارة الحماية المدنية الحماية المدنية العاصفة دانيال المدينة الساحلية انهيار سدين

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