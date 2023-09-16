مزارعو رومانيا يطالبون بحظر المنتجات والحبوب الأوكرانية | ما السبب؟

طالب المزارعون الرومانيون الحكومة، اليوم السبت، بحظر استيراد الحبوب الأوكرانية وغيرها من المنتجات الغذائية الأخرى من جانب واحد بعد أن قررت المفوضية الأوروبية رفع القيود.

ورومانيا واحدة من خمس دول شرق الاتحاد الأوروبي إلى جانب بلغاريا والمجر وبولندا وسلوفاكيا التي شهدت زيادة في واردات الحبوب الأوكرانية بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، مما شوه الأسواق المحلية وأثار احتجاجات المزارعين، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى الموافقة على فرض قيود تجارية حتى 15 سبتمبر، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وقالت الحكومة الرومانية إنها ستنتظر حتى تقدم أوكرانيا خطتها لمنع حدوث زيادة يوم الاثنين قبل أن تقرر كيفية حماية المزارعين الرومانيين، كما أتخذت بولندا وسلوفاكيا والمجر حظر المنتجات الأوكرانية من جانب واحد يوم الجمعة .

وقالت جمعية المزارعون في بيان 'إذا كانت دولة مثل بولندا، التي تدعم أوكرانيا بقوة ودقة ضد الحرب الروسية على أوكرانيا، قد اتخذت مثل هذا القرار الأحادي بعد انتهاء الموعد النهائي في 15 سبتمبر، فإننا لا نفهم لماذا تتحفظ رومانيا عن فعل الشيء نفسه.

وأضافت الجمعية أن طلبها لا يؤثر بأي حال من الأحوال على عبور المنتجات الزراعية الأوكرانية عبر رومانيا إلى وجهات أخرى، كما يحدث في الوقت الحاضر.

وشحنت أوكرانيا 9.2 مليون طن متري من الحبوب عبر ميناء كونستانتا الروماني على البحر الأسود في الأشهر الثمانية الأولى من العام، و8.6 مليون طن إجمالاً في عام 2022.

ويعد ميناء كونستانتا هو طريق أوكرانيا الرئيسي لخروج الصادرات بعد أن تخلت روسيا عن اتفاق رفع الحصار الفعلي الذي فرضته روسيا على موانئ أوكرانيا على البحر الأسود في منتصف يوليو الماضي.