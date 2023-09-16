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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

دينا مشرف تهزم الهضيبي وتواجه يسرا حلمي في نصف نهائي أفريقيا لتنس الطاولة

صدى البلد

تأهلت دينا مشرف لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة إلى الدور نصف النهائي لبطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، بعد الفوز على مواطنتها مروة الهضيبي بنتيجة أربعة أشواط مقابل شوط.

وجاءت نتائج أشواط المباراة بين اللاعبتين كالتالي: 9-11،11-9، 11-9، 11-6، 11-8.

ومن المقرر أن تلتقي دينا في مباراة الدور نصف النهائي، مع مواطنتها يسرا حلمي التي صعدت على حساب بطلة الجزائر بالفوز عليها بنتيجة 4-2.

وتعد بطولة أفريقيا لتنس الطاولة مؤهلة لأولمبياد باريس 2024، حيث تأهل منتخبي الرجال والسيدات بعد فوزهما بالميدالية الذهبية، وصعد ثنائي الزوجي المختلط دينا مشرف وعمر عصر بعد تتويجهما أمس بالذهبية.

ويشارك في بطولة أفريقيا لتنس الطاولة بتونس 10 لاعبين ولاعبات من مصر وهم: دينا مشرف، هنا جودة، يسرا حلمي، مريم الهضيبي، مروة الهضيبي، عمر عصر، محمد البيلي، خالد عصر، يوسف عبدالعزيز، أحمد صالح.

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