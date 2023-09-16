أول تعليق إسرائيلي على قرار إيران باستبعاد ثلثي مفتشي وكالة الطاقة الذرية

عقب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، على قرار إيران استبعاد ثلثي مفتشي وكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة من العمل في البلاد.

وقال مكتب نتنياهو في بيان: "إن إسرائيل لا تتفاجأ من تصرفات إيران، التي تثبت أنها تنتهك جميع التزاماتها تجاه المجتمع الدولي وتعتزم التسلح بالأسلحة النووية".

وأضاف البيان "يكرر رئيس الوزراء أن إسرائيل ستفعل كل ما هو ضروري لحماية نفسها من هذا التهديد".

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت وكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، بيان نددت فيه بشدة بقرار إيران استبعاد مفتشين تابعين لها من العمل في البلاد.

ووصفت وكالة الطاقة الإجراء الإيراني باستعباد نحو ثلثي مفتشها من البلاد بغير "المناسب وغير المسبوق، واعتبرته يعيق قدرتها الإشرافية على الأنشطة النووية لطهران.

وقال رافائيل جروسي المدير العام للوكالة في بيان "أندد بشدة بهذا الإجراء الأحادي غير المتناسب وغير المسبوق الذي يؤثر على التخطيط وأنشطة التفتيش التي تجريها الوكالة في إيران بشكل معتاد، ويتعارض بشكل علني مع التعاون الذي ينبغي أن يكون قائما بين الوكالة وإيران".

وشدد على أنه "بدون تعاون فعال" ستجد الوكالة صعوبة في تقديم ضمانات للعالم بأن البرنامج النووي الإيراني يتم تنفيذه للأغراض السلمية فقط.

وأضاف جروسي: "أدعو الحكومة الإيرانية إلى إعادة النظر في قرارها والعودة إلى مسار التعاون مع الوكالة"، كما طلب من "أعلى المسؤولين في إيران الاتصال بي في أقرب وقت ممكن".