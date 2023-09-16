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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ كفر الشيخ: متابعة مستمرة للمدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على سرعة الانتهاء من الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتوجيه لجان من المحافظة ومديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية، إضافة لمجالس المدن، لمتابعة الانتهاء من أعمال الصيانة بالمدارس، والتأكد من صلاحية كافة المرافق بها، وتوافر كافة عوامل الأمان، حفاظا على حياة الطلاب والعاملين بالمدارس.
 

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وشدد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، على الانتهاء من الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد، والتأكيد على الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس قبل بدء العام الدراسي، وتسكين المعلمين الجدد الناجحين فى مسابقة "30 ألف معلم" بداية العام الدراسى الجديد، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وكيل الوزارة، بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، ومحمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، ومصطفي مرعي، مدير عام التعليم العام، وضياء الشامي مدير عام الشئون المالية والادارية، ومديري المراحل  موجهي عموم المواد، والانشطة والتعليم الفني بالمسرح المدرسي، ومديري الادارات، ووكلاء الادارات، ومديري المراحل، والموجهين الأوائل، عبر الفيديو كونفرانس.

كما وجه وكيل الوزارة بضرورة انضباط العملية التعليمية وتحقيق عام دراسي جديد منتظم وآمن، وإعداد خطط المتابعات الميدانية للقيادات الإدارية والموجهين الفنيين بالإدارات والمديريات التعليمية للمدارس، وضرورة غرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن، والتأكيد على الثوابت الوطنية..والالتزام بتحية العلم، وإتاحة بنوك للأسئلة لجميع المراحل الدراسية بدءا من الصف الرابع الابتدائى إلى الصف الثالث الثانوي، وتكثيف إجراءات تفعيل مجموعات الدعم المدرسي بمختلف محافظات الجمهورية وتجهيز القاعات الدراسية.

وأكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن جميع مدارس المحافظة تشهد حالة من الاستعداد القصوى، لاستقبال أبنائنا الطلاب، حيث تم الإنتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس، وتم تهذيب الأشجار وصيانة الأثاث، ويتم مراجعة كافة أعمال التزيين والتجميل بحوش المدرسة والفصول والأسوار لاستقبال الطلاب، بالإضافة إلى التنسيق مع الوحدات المحلية بالمدن والقرى، لرفع أى تراكمات للقمامة، وإزالة الإشغالات بمحيط المدارس، مؤكداً انتظام عمل لجان المتابعة التي تم تشكيلها للمرور على جميع المدارس للتأكد من جاهزيتها وتوافر شروط السلامة الإنشائية، وتوافر كافة عوامل الأمان التي تحول دون تعرض الطلاب للخطورة بمختلف المدارس.

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