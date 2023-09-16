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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لاستخدامها في البناء المخالف .. محافظ كفر الشيخ يضبط سيارة نقل محملة بالأسمنت

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

ضبط اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، خلال جولة تفقدية له، سيارة نقل محملة بالأسمنت المستخدم في البناء المخالف، داخل الكتلة السكنية بمدينة كفر الشيخ، تقف في مجيرة عشوائية غير مرخصة، موجهاً باتخاذ الإجراءات القانونية، تجاه المخالفين.

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ووجه محافظ كفر الشيخ، باستمرار إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والتعديات على أملاك الدولة، تنفيذاً لخطة الدولة للحفاظ على الأرض الزراعية، لتوفير الأمن الغذائى لمصر، وحفاظا على الأرض الزراعية من التبوير.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى التنسيق بين وحدة المتغيرات المكانية وادارة المتابعة الميدانية وجميع رؤساء مراكز وأحياء المحافظة لرصد أية تعديات وإزالتها في مهدها وتحرير المحاضر العاجلة للمخالفين.

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IMG-20230916-WA0074
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IMG-20230916-WA0075
IMG-20230916-WA0076
IMG-20230916-WA0076

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