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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ .. افتتاح معرض أهلا مدارس الثالث بقلين بتخفيضات 30%

معرض أهلا مدارس
معرض أهلا مدارس

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن افتتاح معرض أهلاً مدارس بمدينة قلين، وجارٍ تجهيز معارض أهلا مدارس ببلطيم والرياض وبقية المدن، في إطار توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإقامة العديد من المعارض المختلفة، لإتاحة وتوفير السلع للمواطنين ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية، وتنفيذاً لتكليفات  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين.

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وقال محافظ كفر الشيخ، إنه تم افتتاح معرض أهلا مدارس"، بمدينة قلين، وسبق افتتاح معرض أهلا مدارس  بمدينة كفر الشيخ، بجوار مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، ومعرض أهلا مدارس بمدينة البرلس،  وجارٍ حالياً التجهيزات لافتتاح  اهلا مدارس بالرياض وبلطيم، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمحافظة، برئاسة حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، بنسبة تخفيضات تتراوح بين 25 لـ 30%، وجرى توفير الزي المدرسي والحقائب المدرسية، والأحذية، ومستلزمات المدارس من أقلام وكشاكيل وأدوات هندسية وألوان وغيرهم.

وفي نفس السياق، افتتح سليم أبو شريف، رئيس مدينة البرلس، معرض أهلا مدارس، وسط توافد عدد كبير من المواطنين، وأولياء أمور الطلاب والطالبات، شراء كافة مستلزمات الطلاب من زي مدرسي، وأدوات مدرسية، وكافة احتياجات الطلاب والطالبات، بنسبة تخفيضات تصل لـ 30%.

افتتح اللواء خالد محمد كشك ، رئيس مدينة قلين، معرض أهلا مدارس بجوار مكتب البريد بقلين ، لتوفير السلع للمواطنين ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية، بنسبة تخفيضات تتراوح بين 25 لـ 30%، وتم توفير الزي المدرسي والحقائب المدرسية، والأحذية، ومستلزمات المدارس من أقلام وكشاكيل وأدوات هندسية وألوان وغيرهم.

وأكد  اللواء خالد كشك رئيس مركز ومدينة قلين ، تم تخصيص المعرض لتوفير  كافة مستلزمات الدراسية التي يحتاجها الطلاب في المدارس، من كشاكيل وكراسات وأقلام، وغيرها، بأسعار مخفضة وخصومات كبيرة، وذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط، وأن المعرض سيبع للجمهور كل ما يتعلق بالأدوات المدرسية التي يحتاجها الطالب في رحلته المدرسية طوال العام.

وتابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مدينة بلطيم، الاستعدادات لافتتاح معرض أهلا مدارس بمدينة بلطيم، لتوفير كافة احتياجات الطلاب من زي مدرسي، وحقائب مدرسية، ومستلزمات المدارس بتخفيضات تصل لـ 30%.

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