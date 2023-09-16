محافظ كفر الشيخ: تطوير الوحدة البيطرية بأبو غنيمة بتكلفة 1.25مليون جنيه

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تسليم الوحدة البيطرية بقرية أبو غنيمة التابعة لمركز سيدي سالم، عقب تطويرها، بتكلفة مليون و250 ألف جنيه.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن الوحدة البيطرية بقرية أبو غنيمة جرى تزويدها بالأجهزة التشخيصية ووحدة التلقيح الصناعي، ووحدة دواجن، فى إطار خطة التطوير الدائم والمستمر للمنشآت والخدمات البيطرية، وحفاظا على الثروة الحيوانية والداجنة وأموال المربين، بإشراف الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري.



وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، تفقدا الوحدة البيطرية بأبو غنيمة مركز سيدي سالم بعد تطويرها، واستمعا إلى عدد من المواطنين أثناء تقديم الخدمات البيطرية لهم من مناظرة وعلاج الحالات والكشف بالأشعة التليفزيونية، وأعمال التلقيح الاصطناعي ضمن مشروع التحسين الوراثي للسلالات المحلية، و التحصينات ضد الأمراض الوبائية للماشية بأنواعها والدواجن.





قال الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري، إنه تم الاستلام النهائى للوحدة البيطرية بأبو غنيمة التابعة لإدارة سيدى سالم فى حضور اللجنة المشكلة التي ضمت كلا من: الدكتور وسام ياسين أبو النجا، والدكتورة أمينة عبدالرحيم الفقى، والدكتورة مى سعد هنداوى، والسعيد السيد عامر، وإبراهيم صلاح الدين إبراهيم.

وأضاف بشار، كما شهدت قرية منشأة سلامة التابعة لإدارة الرياض البيطرية، قافلة طبية بيطرية مجانية، بحضور كل من الدكتور عماد عبد العزيز، والدكتورة عزة الحداد بإدارة الرعاية بالمديرية ومن إدارة الرياض، الأطباء أحمد جبل مدير الإدارةـ ونسيم هاشم، ورانيا رفعت، ودينا عبد القادر، وأميرة عبد الوهاب، ومحمد رمضان، وتم علاج وتقديم الخدمات المجانية اللازمة، لـ حالة 160 باطنة، و20 جراحة، و700 رش، و1300 دواجن، و 45 تناسليات.