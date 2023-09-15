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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ماراثون جرى في ختام برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية بكفر الشيخ.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

انطلق ماراثون للجري ضمن فعاليات ختام برنامج "تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية" بمحافظة كفر الشيخ اليوم الجمعة من حي المحافظة، البرنامج نظمته مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، على مدار الفترة الماضية كل يوم جمعة بحي مختلف بمشاركة جميع الأعمار لممارسة الرياضة في الهواء الطلق، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة ومن خلال إدارة التنمية الرياضية بالمديرية، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

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أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن ختام الفعاليات اليوم شهدت انطلاق ماراثون للجري وتدريبات رياضية من "مشي وجري وإيروبكس " وتوزيع جوائز على المشاركين، بحضور عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة.

وأشار إلى نجاح المشروع في نشر ثقافة "الرياضة أسلوب حياة" لجذب جميع المراحل العمرية، مؤكداً أن البرنامج لاقى نجاحاً كبيراً على مدار العام، أشرف على تنفيذه متخصصين على أعلى مستوى من الكفاءة.

اختتمت فعاليات برنامج "تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية بكفر الشيخ" بإشراف سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية وبإشراف وحضور عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة والدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية بالمديرية ومدربي المشروع "محمود سلطح ، بهاء فكري، محمد خالد، محمود فتح الله".

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أشرف صبحى وزير الشباب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللواء جمال نور الدين اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ انطلاق ماراثون بمحافظة كفر الشيخ جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين ماراثون للجرى مديرية الشباب والرياضة مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ

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