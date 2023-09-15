الآلاف بمساجد كفر الشيخ يؤدون صلاة الغائب على شهداء ليبيا والمغرب.. شاهد

أدى الآلاف في مساجد محافظة كفر الشيخ، اليوم، صلاة الغائب على شهداء زلزال المغرب وإعصار دانيال الذي ضرب الأراضي الليبية، وذلك عقب انتهاء صلاة الجمعة، وذلك بتوجيهات الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الذي عمم منشوراً لمديريات الأوقاف بأداء صلاة الغائب على أرواح شهداء زلزال المغرب وإعصار دانيال في ليبيا.

ودعا المصلون لضحايا ومفقودي الزلازل والأعاصير أن بتغمدهم الله بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

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