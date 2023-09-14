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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التحالف الوطني .. قافلتان طبيتان ومعرض ملابس في كفر الشيخ

قوافل طبية
قوافل طبية

نظمت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ خلال منتصف شهر سبتمبر، قافلتين طبيتين استهدفت توقيع الكشف الطبي على 209 مرضى بقرى مطوبس والبرلس ودسوق وكفر الشيخ والحامول وبلطيم.

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كما نظمت الجمعية معرضاً لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان لدعم 400أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا لأهالي قرى السعيدية وحامول العرب والطرفاية بمركز الحامول.

جاء ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة كفر الشيخ وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وشددت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم بأي خدمة طبية، أو الحالات التي تسليمها أي مساعدة أو مشروع تنموي، أو المساعدات العينية، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول في هذا الصدد.

من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تحديد الحالات المستفيدة يكون وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية.

وأشار شعبان، إلى أن الدعم الكبير الذي تقدمه الأورمان يأتي في إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلي والمجتمعي في مصر وفي المناطق الأكثر احتياجا وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها على مستوى الجمهورية.

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