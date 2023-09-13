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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السبب هوس الآثار.. وفاة شخص وفلاح خلف القضبان بكفر الشيخ.. القصة الكاملة

مسرح الجريمة
مسرح الجريمة

أصبح هوس التنقيب عن الآثار لعنة تطارد المواطنين، ولم يقتنع أحد بهذا الهراء إلا عند وقوع الكارثة، ولعل ما شهدته إحدى قرى مركز كفر الشيخ، منذ أكثر  من عام، دليلاً واضحاً على ذلك، عقب مصرع شخص أثناء التنقيب عن الآثار.


لم يكن يعلم «هـ.و» 42 عاماً، فلاح، مقيم بقرية دقميرة بمركز كفر الشيخ، أن نهاية البحث والتنقيب عن الآثار، خلف القضبان، جزاءً وفاقاً لما اقترفه من جرم في حق نفسه أولاً وفي حق المجتمع، وعلم عقب الحكم بسجنه 3 سنوات، أنه لا يصح إلا الصحيح، وأنه لا يوجد أفضل من الكسب الحلال بعيداً عن أوهام الثراء السريع.

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ففي 27 يونيو من العام الماضي، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، بلاغاً، بوفاة شخص أثناء التنقيب عن الآثار داخل حظيرة لتربية المواشي بقرية دقميرة، بعد أن تعرض للغرق والاختناق داخل بئر التنقيب.

وانتقلت القيادات الأمنية، على الفور، إلى موقع الحادث، وجرى انتشال جثة الغريق من حفرة التنقيب، وجرى ضبط أدوات التنقيب الخاصة بأعمال الحفر والبحث عن الآثار، والتحفظ عليها، والقبض على المتهم بأعمال التنقيب، وإحالته إلى جهات التحقيق التي قررت حبسه احتياطياً على ذمة التحقيقات، وأحيل إلى محكمة الجنايات.

 

حكم رادع.. السجن 3 سنوات وغرامة نصف مليون


ومن جانبها، عاقبت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ، فلاحاً بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ 500 ألف جنيه بتهمة التنقيب عن الآثار، ومصادرة ادوات الحفر المضبوطة.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، أحمد فتحي عبد العال، محمد عزمي أبو زيد، وسكرتارية محمد أبو طالب، أمين سر الجلسة.

وكان المستشار سعود نجيب، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ الكلية، أحال المتهم «هـ.و» 42 سنة، مقيم بقرية دقميرة بمركز كفر الشيخ، إلى محكمة الجنايات؛ لأنه في 27 يونيو 2022م، أجرى وآخر -وافته المنية- أعمال حفر بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص من الجهة المختصة، والتي أصدرت عليه حكمها المتقدم.

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