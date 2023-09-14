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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ.. تنفيد حملات مكبرة لرفع المخلفات والقمامة في بيلا

حملات مكثفة للنظافة
حملات مكثفة للنظافة

 

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، اليوم الخميس، حملات مكبرة للنظافة لرفع المخلفات والقمامة من الطرق والشوارع والميادين، بالإضافة لحملات خدمات تمهيد وتسوية الطرق، وذلك تحت إشراف نواب رئيس المدينة ورؤساء الوحدات القروية كل بنطاق قريته.

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يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتعليمات جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، بتكثيف أعمال النظافة، وتنفيذ حملات مكبرة لرفع المخلفات في جميع أحياء المدينة والقرى، مع الاهتمام بالشوارع الفرعية ورفع كفاءة النظافة بها، للارتقاء بمستوى النظافة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا السياق، كثف فريق النظافة بمجلس ومدينة بيلا جهوده اليومية والتي تشمل أعمال رفع تراكمات القمامة من شوارع المدينة ورفع الأتربة والسفوحة بالطرق الرئيسية ومداخل المدينة علي لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، كما تم تشكيل ورديتين صباحية ومسائية  عمل على مدار اليوم لرفع وإزالة أكوام القمامة أولاً بأول بكل أنحاء مدينة بيلا، لتحسين مستوى الخدمة في هذا القطاع الحيوي.

وقام رجال النظافة بالوحدات المحلية في قري المركز ، بإشراف رؤساء القري بأعمال حملة النظافة والتجميل الدورية بالقرى الأم والتوابع، ونقل القمامة من النقاط الوسيطة إلى المقلب العمومي والتأكد على عدم تجمع قمامة داخل النقاط الوسيطة وسرعة  نقلها فوراً إلى المقلب العمومي بالمدينة، وتمهيد وتوسعة بعض الطرق الرئيسية.

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