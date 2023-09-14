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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتعلم اللغة المصرية القديمة.. ورش عمل للطلاب الموهوبين بمتحف آثار كفر الشيخ

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

شهد متحف كفر الشيخ، تنفيذ ورشة عمل للطلاب الموهوبين، لتعلم مبادئ أبجدية اللغة المصرية القديمة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

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جاء ذلك بحضور محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور أسامة فريد، مدير متحف كفر الشيخ، والدكتور السيد البنا، مدير عام التسجيل والتوثيق بالدلتا.

يأتي هذا وفقاً لخطة النشاط الصيفي لمكاتب الخدمة الاجتماعية المدرسية، وتوجيه عام التربية الاجتماعية بالمديرية، وفي إطار بروتوكول التعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة السياحة والآثار، بمشاركة 20 طالباً وطالبة من طلاب وطالبات المرحلة الإعدادية والثانوية.

قال محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه يتم عقد المحاضرات، ليستفيد الطلاب من ذوي الخبرة من المسئولين بالمتحف، وما يضمه المتحف من قطع أثرية تعود لعدد من العصور القديمة، الفرعونية واليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية.

وأضاف عبد الله، أنه يتوجه بالشكر لكل المسئولين بالمتحف عما يقدمونه من دعم ومعلومات وتعليم للطلاب، والاهتمام بالطلاب بجميع المراحل التعليمية أثناء الزيارات، للمتحف.

كما شارك بالندوة محمد الدفراوي، موجه عام التربية الاجتماعي، ومحمد زكى حلمي، رئيس مكتب الخدمة الاجتماعية المدرسية، ومحمد خالد عبد ربه، وأسامة السعيد، عضو توجيه التربية الاجتماعية، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية.

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