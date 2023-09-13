عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمشاركة 16 فريقاً.. «أوقاف كفر الشيخ» تنظم يوماً رياضياً للعاملين بها

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نظمت مديرية الأوقاف بكفر الشيخ، يومًا رياضيًا للعاملين بالأوقاف، بإستاد كفر الشيخ الرياضي "الصالة المغطاة" ضم 16 فريقاً من الإدارات الفرعية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة التربية والتعليم.
وحصل على المركز الأول إدارة الرياض غرب، وحصل على المركز الثاني كفر الشيخ غرب، وحصل على المركز الثالث إدارة الدعوة بالمديرية.
 

ختام مسابقة اللياقة البدنية للشباب وإعلان الفائزين بـ«رياضة كفر الشيخ»

السبب هوس الآثار.. وفاة شخص وفلاح خلف القضبان بكفر الشيخ.. القصة الكاملة

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد القادر سليم، مدير الدعوة، وعادل نصير، رئيس اللجنة النقابية بأوقاف كفر الشيخ، وعلي نصير، مدير الشؤون القانونية بالمديرية، وأعضاء اللجنة النقابية بأوقاف كفر الشيخ.


وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل الوزارة على أن الإسلام دين الشمول والعموم، ومن دلائل شموليته أنه اهتم بالإنسان روحا وبدنا ، فوفر للروح حاجتها وأسباب سعادتها، ولم يهمل في ذات الوقت البدن وعوامل بنائه وقوامه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن لنفسك عليك حقا وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير.
 

وأضاف بسيوني، أن الرياضة وسيلة فعالة لتقوية الجسم والحفاظ عليه فهي بهذا تعد مطلبا شرعيا وضرورة حياتية، لا كما يتوهم البعض أنها من الأمور التي يجب على المسلم الابتعاد عنها باعتبارها لهوا يشغل عن أداء العبادات والطاعات والذكر ويقلل من درجة الهيبة والاحترام بين الناس، وهذا لا شك فهم خاطئ لمعنى الدين الشامل الذي جاء ليصوغ المسلم ويبنيه نفسيا وجسديا وعقليا وروحياً واجتماعياً  وأخلاقياً.
 

وأكد “بسيوني”، أن الرياضة من أسباب بناء الجسم القوى التي تعينه على أداء وظائفه فهي تنظم عمل الدورة الدموية وتمنح النشاط والحيوية والخفة وتحسن عمل المخ وتقوى العضلات، وهي باب لملء الفراغ في النافع، فلا يستغل في الانحلال، والفساد كما أنها علاج للاضطرابات النفسية والقلق خاصة عند الشباب، وهذا بالإضافة إلى أنها تحسن أخلاق الفرد وتحسن علاقاته ومعاملاته مع الآخرين وتربيه على أخلاق الفرسان فيحترم المنافس، وأمة الإسلام لا بد لها أن تكون أمة فتية قوية معدة إعداداً قوياً لتقوم بعبادة الله في الأرض وتعبيد الناس لربهم -سبحانه وتعالى-  ودفع الضرر الذي قد يلحق بها ومواجهة الذين يتربصون بها الدوائر.

الإدارات الفرعية التربية والتعليم الشؤون القانونية الصالة المغطاة اللواء جمال نور الدين اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللياقة البدنية أوقاف كفر الشيخ جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال شديد الخطورة .. تحذير عاجل من العالم الهولندي إلى 3 دول

هل زيزو السبب؟ خالد الغندور يعلن خبرا مفاجئا عن فتوح في الزمالك

صدمة بسبب إمام عاشور| بروفيسور نمساوي يكشف 11 مفاجأة عن إصابات لاعبي الأهلي.. موقف "أكرم" و"كريم"

البيئة تغلق أحد شؤاطئ دهب بعد تعرض سيدة مصرية لهجوم قرش

بحبها من 10 سنوات.. أحمد خالد يكشف كواليس زواجه بطليقة «الفيشاوي»|فيديو

السوبر الإفريقي.. صدمة عنيفة لبعثة الأهلي عقب الوصول للطائف لمواجهة اتحاد العاصمة

بتر الذراع اليسرى.. تفاصيل التقرير الطبي لهجوم سمكة قرش على سيدة بدهب

مفاجأة .. المستحقات المالية واتفاق لبيب وراء أزمة غياب زيزو عن الزمالك

موضوعات متعلقة

ختام مسابقة اللياقة البدنية للشباب وإعلان الفائزين بـ«رياضة كفر الشيخ»

عمداء جامعة كفر الشيخ يناقش استعدادات استضافة مهرجان الأسر الطلابية

مصطفى الشربيني عضوا باللجنة الاستشارية العليا لنقابة المهندسين

الكشف على 647 مريضا خلال قوافل حياة كريمة في كفر الشيخ بالمجان

السبب هوس الآثار.. وفاة شخص وفلاح خلف القضبان بكفر الشيخ.. القصة الكاملة

«صحة كفر الشيخ» تشارك في التدريب العملي المشترك لمواجهة الأزمات والكوارث.. صور

كفر الشيخ .. انتقاء ناشئين جدد للعبة التايكوندو بدسوق ضمن المشروع القومي للموهبة

نتائج مباريات المجموعة الثالثة بدوري مراكز الشباب في كفر الشيخ

ترشيحاتنا

نشكر قادتها وشعبها.. «البرلمان الليبي»: مصر مدت جسورًا جوية وبرية وبحرية لمساعدتنا|فيديو

السعودية.. تحذير عاجل من الدفاع المدني بسبب الأمطار الرعدية

موبايل الشباب الأول من سامسونج.. مواصفات جبارة بسعر مغرى

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 14 سبتمبر 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

عيون مصر الساهرة تتحرك لإعادة الحياة لدرنة.. 5 مشاهد مضيئة تعرف عليها

بمبلغ ضخم.. أمريكا توافق على بيع مقاتلات إف-35 إلى كوريا الجنوبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل فولية بالكراميل و الشيكولاتة

12 فائدة لتناول الكريز| تعرف عليها

كنز فيتامينات.. دراسة تكشف فوائد ابتلاع بذر البطيخ

صينية مقلوبة البطاطس على الطريقة الفلسطينية

فيديو

التضامن مع الأشقاء واجب.. «ميسترال» المصرية تتحول لمستشفى ميداني للشعب الليبي|فيديوجراف

زلزال المغرب.. العالم الهولندي يحذر من كارثة مدمرة وتسونامي خلال أيام «فيديوجراف»

إعصار دانيال مكمل طريقه.. مشاهد مرعبة للسيول تقتحم المنازل وسقوط العشرات بغزة.. فيديوجراف

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. وصول المساعدات المصرية لقاعدة الأبرق الجوية الليبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ