ختام مسابقة اللياقة البدنية للشباب وإعلان الفائزين بـ«رياضة كفر الشيخ»



نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ختام المسابقة الرياضية في اللياقة البدنية للشباب بمركز شباب كفر الشيخ، بمشاركة 60 شابًا وفتاة من أعضاء مراكز الشباب الممثلين للإدارات الفرعية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.



أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزاره الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المنافسات أسفرت عن فوز منار صابر ممثله لإدارة شباب كفر الشيخ وعبد الله السيد ممثلا لإدارة شباب بيلا بالمركز الأول وجاء بالمركز الثاني روان شحاتة ممثله لإدارة شباب بلطيم وعمر عماد الدين والشيماء محمود وبدراوي حسين بالمركز الثالث ممثلين لإدارتي الرياض وبيلا.



أقيمت المسابقة الرياضية بمركز شباب كفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب متابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات ومصطفى الخطيب المشرف الرياضي وفريق عمل الإدارة.