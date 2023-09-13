الكشف على 647 مريضا خلال قوافل حياة كريمة في كفر الشيخ بالمجان

شهد مستشفى جامعة كفر الشيخ، قافلة طبية، ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبرعاية محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين.

وأعلن عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ، إجراء الكشف الطبي خلال 6 قوافل على 647 مريضاً، وذلك خلال القافلة السادسة من شهري أغسطس وسبتمبر بالمستشفى الجامعي بكفر الشيخ.

وأضاف درغام، أن القرى المستهدفة قرية الخاشعة مركز بلطيم وقرى 65 و62 وعزام والسمنودي ونجع العريان، وقرية المرابعين والإصلاح وعصفور والدماطي وعبد السلام مركز كفر الشيخ، وقرية السحايت والدوار والسمراء والبنوان والعزبة الحمراء مركز الحامول، وتم الكشف وإجراء جميع الأشعة والتحاليل والنقل ذهاباً وعودة على نفقة جمعية الأورمان.