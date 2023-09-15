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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يهنئ أصغر لاعبة حاصلة على بطولة إفريقيا في الكونغ فو

علياء أصغر بطلة
علياء أصغر بطلة

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الطفلة علياء أحمد عبد الله، أصغر لاعبة حاصلة على بطولة إفريقيا في الكونغ فو تحت 6 سنوات، والمقامة على إستاد القاهرة، مقدماً الشكر لأسرتها التي دعمتها، ووالدتها نسمة العافي، بطلة الجمهورية وإفريقيا على مدار عدد من السنوات، ومدربها.

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كما وجه محافظ كفر الشيخ الشكر للاعبة ووالدتها، لتلقيه رسالة منها قبل البطولة عن استعدادها لخوض البطولة، وتمنى لها التوفيق، وأن تعود إلى كفر الشيخ، حاصلة على بطولة إفريقيا، لأن لديه الثقة في الله أولاً ثم ما وهبه الله لـ علياء من تصميم على مواصلة التفوق، كعادتها في البطولات التي خاضتها قبل ذلك، فحققت علياء -بإذن الله-  ما تمنته وما تمناها لها.

وكانت علياء قد حصلت منذ عدة أيام على الحزام الأزرق والحزام الإفريقي، بمتابعة مدربيها الكابتن زكريا الإخريطي، وهاني عكاشة، وإيمان هنداوي، الذين بذلوا معها جهدا كبيرا، لتكون بهذا المستوى الجديد.

جدير بالذكر أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، سبق أن كرم الطفلة، في أثناء انعقاد المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور والدتها نسمة العافي بطلة مصر وإفريقيا في لعبة الكونغ فو.

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