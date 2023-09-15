قافلة دعوية لـ الأزهر والأوقاف في مساجد دسوق بكفر الشيخ

شهدت مساجد دسوق بمحافظة كفر الشيخ، القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، بمسجد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي بأوقاف كفر الشيخ إدارة دسوق قبلى، وتضم القافلة 10 علماء، منهم 5 من الأزهر الشريف، و 5 من وزارة الأوقاف، وتناولوا موضوع : " حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله"، في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وضمت القافلة كل من الشيخ عطا محمد بسيوني، وكيل الوزارة بالمسجد الإبراهيمي، والشيخ أحمد زيدان سعد، واعظ بمجمع البحوث الإسلامية بمسجد الفتح بمحطة دسوق، والشيخ أيمن إبراهيم عامر، إمام وخطيب بمسجد الشريف، والشيخ طلعت زكريا أبو الحسن، واعظ بمجمع البحوث الإسلامية، بمسجد الخلفاء الراشدون، والشيخ العزيز عبد الغني العريان، إمام وخطيب، بمسجد العمري، والشيخ مصطفى حسن طه، واعظ بمجمع البحوث الإسلامية، بمسجد الهجرة والشيخ سعيد يحي مغازي، إمام وخطيب، بمسجد المغفرة، والشيخ إبراهيم عامر عطا الله، واعظ بمجمع البحوث الإسلامية، بمسجد الحداديت، والشيخ محمد محمود العشري، إمام وخطيب، بمسجد المدينة المنورة، والشيخ أشرف محمد خضر ـ واعظ بمجمع البحوث الإسلامية، بمسجد الهداية.